Alonso: "21. sezonuma hazırım!"

Aston Martin pilotları kış tatilinin ardından takım fabrikasına geldiler ve yeni sezon için koltuk ayarı yaptırdılar.

Fernando halihazırda simülatörde aktif olarak çalışıyor ve yeni sezon hazırlıklarının bu önemli aşamasında bazı açıklamalarda bulundu.

Alonso, "Formula 1'deki 21. sezonum olmasına rağmen içimde aynı adrenalini hissediyorum, çünkü yılın çok heyecanlı bir noktasındayız."

"F1'de geçirdiğim bunca yıldan sonra bile büyük farklılıklar görmüyorum ve içimde hâlâ o aynı neşe ya da heyecanı hissediyorum."

"Sürekli olarak nelerin gelişebileceğini, yarış yeteneklerimi nasıl geliştirebileceğimi düşünüyorum. Geçen yıl da dahil olmak üzere önceki yıllara ait yarışları gözden geçiriyorum ve bazen yeni çizgiler keşfediyorum; farklı takımlar tarafından kullanılan taktikleri analiz ediyorum."

"Daha iyi olmak için bir pilotun bu meraka sahip olması gerekir. Bunu yapmak, kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor çünkü öğrenme süreci asla bitmiyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Bu dersleri doğru şekilde öğrenmek için doğru tutuma ihtiyacınız var."

"Formula 1'de kazanmak için mümkün olduğunca odaklanmanız gerekir. Ben buna 'hiper odaklanma' diyorum; bu özel odaklanma ve kararlılık olmadan yüksek sonuçlar elde edemezsiniz."

Alonso sonrasında hazırlık çalışmalarıyla ilgili şöyle dedi:"Yeni çalışma yılının ilk günlerinde düzgün şekilde uyum sağlamak, aracın temposuna ayak uydurmak önemlidir. Bu nedenle ısınmak için simülatörde üç farklı pistte yüzden fazla tur attık ve yeni aracımızla ilgili bir dizi fikri test ettik."

"Modern Formula 1'de simülatör çok önemli ve güçlü bir araç. Aracın pistteki davranışını çok gerçekçi bir şekilde simüle etmenize, bazı çözümleri uygulayıp, gerçek pistte çalışmaya başlamadan önce test yapmanıza olanak tanıyor."

"Simülatör üzerinde çalışırken tam konsantrasyona ihtiyacınız var. Hassas davranmanız, mühendislerinize izlenimlerinizi paylaşırken çok titiz olmanız gerekiyor. Bu açıdan gerçek bir pistte sürüş yapmaktan farklı değil. Direksiyon ve pedallarla aynı şekilde çalışıyorsunuz, kerblere saldırırken aynı titreşimleri hissediyorsunuz. Simülatörde tüm bunlar çok gerçekçi bir şekilde ortaya çıkıyor."

"Genel olarak, şu ana kadar her şey iyi gidiyor, sezon hazırlıkları devam ediyor, herkes iyimser - bunu görmek mutluluk verici. "

"2023 bizim için çok iyi geçti; 2024 daha da iyi olacak!"