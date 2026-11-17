Formula 1
Alonso, Aston Martin'le Le Mans 24 Saat'e katılabilir!
Fernando Alonso, 2027 yılında Aston Martin ile Dakar Rallisi'ne katılmaya hazırlanırken Le Mans 24 Saat ihtimali de gündeme geldi. İspanyol pilotun, Formula 1 takvimiyle çakışmaması durumunda Aston Martin Valkyrie ile dayanıklılık yarışının en prestijli organizasyonunda mücadele edebileceği belirtiliyor.
Kemal Şengül
Düzenlendi: 17 Kas 2026 17:40
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Aston Martin'in motor sporlarındaki farklı projelerinde yer almaya hazırlanıyor. 2027 Dakar Rallisi'nde Marc Coma ile birlikte mücadele edecek olan İspanyol pilotun, aynı yıl Le Mans 24 Saat yarışına katılması da ihtimaller arasında.
BBC Sport'un haberine göre Alonso, Formula 1 programının izin vermesi halinde Aston Martin'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) kullandığı Valkyrie ile Le Mans'ta yarışabilir.
Fernando Alonso, Le Mans 24 Saat yarışını daha önce iki kez kazandı. İspanyol pilot, 2018 ve 2019 yıllarında Toyota Gazoo Racing adına mücadele ederek üst üste iki zafer elde etti.
Alonso'nun dayanıklılık yarışlarına dönüşü, Aston Martin'in Valkyrie projesi açısından da önemli bir gelişme olabilir. İngiliz üretici, bu sezon WEC'te Valkyrie ile daha rekabetçi sonuçlar elde etmeye başladı. Tom Gamble ve Harry Tincknell'in kullandığı otomobil, sezonun Monza'daki final yarışında da dikkat çekti.
Aston Martin'in dayanıklılık programı, markanın motor sporlarındaki iddiasını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Alonso'nun Le Mans'a katılması ise hem takımın tecrübesini artırabilir hem de İspanyol pilotun kariyerine yeni bir önemli başarı ekleme fırsatı sunabilir.
Alonso, Aston Martin ile Formula 1 kariyerine devam etme kararı aldıktan sonra Dakar Rallisi'ne katılımını da değerlendirdiğini açıklamıştı. İspanyol pilot, farklı motor sporları disiplinlerinde mücadele etme isteğini korurken Formula 1'in önceliği olmaya devam edeceğini vurguladı.
“Formula 1 benim önceliğim olmaya devam ediyor. Ancak ben bir yarış pilotuyum ve bu tür mücadeleler yarışmayı sevmemin nedenlerinden biri. Neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.”
2027 Le Mans 24 Saat katılımı henüz kesinleşmiş değil. Alonso'nun yarışta yer alabilmesi, Formula 1 takvimi ve Aston Martin'in sportif planlamasıyla doğrudan bağlantılı olacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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