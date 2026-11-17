Formula 1

Alonso, Aston Martin'le Le Mans 24 Saat'e katılabilir!

Fernando Alonso, 2027 yılında Aston Martin ile Dakar Rallisi'ne katılmaya hazırlanırken Le Mans 24 Saat ihtimali de gündeme geldi. İspanyol pilotun, Formula 1 takvimiyle çakışmaması durumunda Aston Martin Valkyrie ile dayanıklılık yarışının en prestijli organizasyonunda mücadele edebileceği belirtiliyor.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 17 Kas 2026 17:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Aston Martin'in motor sporlarındaki farklı projelerinde yer almaya hazırlanıyor. 2027 Dakar Rallisi'nde Marc Coma ile birlikte mücadele edecek olan İspanyol pilotun, aynı yıl Le Mans 24 Saat yarışına katılması da ihtimaller arasında.

BBC Sport'un haberine göre Alonso, Formula 1 programının izin vermesi halinde Aston Martin'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) kullandığı Valkyrie ile Le Mans'ta yarışabilir.

Fernando Alonso, Le Mans 24 Saat yarışını daha önce iki kez kazandı. İspanyol pilot, 2018 ve 2019 yıllarında Toyota Gazoo Racing adına mücadele ederek üst üste iki zafer elde etti.

Alonso'nun dayanıklılık yarışlarına dönüşü, Aston Martin'in Valkyrie projesi açısından da önemli bir gelişme olabilir. İngiliz üretici, bu sezon WEC'te Valkyrie ile daha rekabetçi sonuçlar elde etmeye başladı. Tom Gamble ve Harry Tincknell'in kullandığı otomobil, sezonun Monza'daki final yarışında da dikkat çekti.

Aston Martin'in dayanıklılık programı, markanın motor sporlarındaki iddiasını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Alonso'nun Le Mans'a katılması ise hem takımın tecrübesini artırabilir hem de İspanyol pilotun kariyerine yeni bir önemli başarı ekleme fırsatı sunabilir.

Alonso, Aston Martin ile Formula 1 kariyerine devam etme kararı aldıktan sonra Dakar Rallisi'ne katılımını da değerlendirdiğini açıklamıştı. İspanyol pilot, farklı motor sporları disiplinlerinde mücadele etme isteğini korurken Formula 1'in önceliği olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Formula 1 benim önceliğim olmaya devam ediyor. Ancak ben bir yarış pilotuyum ve bu tür mücadeleler yarışmayı sevmemin nedenlerinden biri. Neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

2027 Le Mans 24 Saat katılımı henüz kesinleşmiş değil. Alonso'nun yarışta yer alabilmesi, Formula 1 takvimi ve Aston Martin'in sportif planlamasıyla doğrudan bağlantılı olacak.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"



Formula 1



Formula 1 3 s



Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"





Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek





FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 s



FIA, V8'e geçiş paylaşımlarını sildi: Peki neden?

Son Haberler





Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!





Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"



Formula 1



F1 Formula 1 3 s



Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"





Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



3 s



Resmi: Honda, Mir’in Portekiz GP’ye katılmayacağını açıkladı





Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



4 s



Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol