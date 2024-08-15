Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Flavio Briatore, Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'nun F1 2026 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olmasını beklediğini belirtti. Alonso, o yıldan sonra devam etmek isteyip istemediğine karar verecek.

Alonso, 2001 yılında Minardi ile başladığı kariyerinde toplamda 391 Grand Prix startı yaparak F1 tarihindeki en deneyimli sürücü konumunda bulunuyor.

İki yıllık bir aradan sonra 2021'de F1'e geri dönen iki kez Dünya Şampiyonu olan pilot, geçtiğimiz ay 43. yaş gününü kutladı.

Aston Martin Nisan ayında Alonso ile en azından 2026 sezonunun sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak çok yıllık yeni bir sözleşme üzerinde anlaştığını duyurmuştu. 2026 sezonu, spordaki yeni regülasyonların ve Aston Martin'in Honda ile olan yeni iş birliğinin başlangıcı olacak.

Alonso'nun 2005/06 yıllarında Renault'da art arda şampiyonluk kazandığı dönemde takım patronu olan Briatore, Alonso'nun menajerliğini yirmi yıldan fazla süredir yapıyor ve onun yakın bir sırdaşı olarak biliniyor.

Formula For Success podcast'ine katılan ve Haziran ayında Renault'ya yönetici danışmanı olarak geri dönen Briatore, Alonso'nun mevcut durumda 2026 sonunda emekli olmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Aston Martin'in açıklamasında 2026'dan sonra da devam etme seçeneklerinin olduğunu ima eden Briatore, Alonso'nun o sezonun sonunda “bir yıl daha devam edip etmeme” konusunda büyük bir karar vereceğini ima etti.

Flavio Briatore ve Fernando Alonso, McLaren Fotoğraf: John Toscano / Motorsport Images

Briatore bu konuda şunları söyledi: “Geleceği hakkında bir şey bilmiyorum.”

Spa'da çok akıllıca davrandığını düşünüyorum. Bir pit stop yaptı ve tecrübesi sayesinde bu şekilde devam etti.”

“Bana Fernando'nun sözleşmeyi bitirdikten sonra devam etmek isteyip istemediğini sorarsanız, şu an için son yılımız 2026 olarak görünüyor.”

“Sonrasında ne yapmak istiyor, bilmiyorum. Bir yıl daha devam etmek istiyor mu?”

“Performansı var. Fernando'nun performansını görüyorsunuz, orada. Konsantrasyonunu kaybetmesi söz konusu değil, yarış sırasında her zaman konsantre.”

“11. sıradaysa, 10. olmak istiyor. Eğer 10. ise, 9. olmak istiyor. Aracın rekabetçi olmasını istiyor. İyi sıralama yapıyor, iyi yarışıyor.”

“Dürüst olmak gerekirse, 2026'yı son yılı olarak mı bırakmak istiyor yoksa devam etmek mi istiyor bilmiyorum.”

“Bu, yarışmakla ilgili hislerine ve zamanlamaya bağlı, o sırada bir ailesi olup olmayacağını bilmiyorum.”

“Ama kesinlikle o eşsiz biri. Hiç böyle birini görmemiştim, her gün, her gün, her gün çok kararlı. Asla pes etmiyor. İnanılmaz.”

Briatore, Alonso'nun disiplininin sürücünün uzun ömürlülüğünün arkasındaki kilit faktör olduğunu, Oviedo doğumlu yıldızın şampiyonluk kazandığı zamanlara kıyasla “şimdi daha formda” olduğunu ve diyetinde “kaçamak yapmaktan” kaçındığını vurguladı.

Briatore şöyle ekledi: “Fernando Alonso'yu 22 yıldır ben yönetiyorum. 22 yıllık bir evliliğimiz var.”

“Fernando'yu anlamak hâlâ çok zor çünkü Fernando hala genç bir sürücü gibi motive.”

“Çok formda, belki de benim için yarıştığı dönemden daha formda. Monako'da yaşıyor. Her gün bisiklete bindiğini biliyorum, her gün 60-70-80 kilometre yapıyor.”

“Her gün spor salonuna gidiyor. Ne zaman yemeğe çıksak çok ama çok dikkatli. Yemekte asla kaçamak yapmıyor. İnanılmaz biri.”