Alonso: "2026 F1 araçlarını 30 kg daha hafif yapmak imkansız bir hedef"

Perşembe günü FIA, elektrik enerjisine daha fazla önemin verildiği yeni nesil güç üniteleri etrafına tasarlanan 2026 araçlarını tanıttı.

F1, temposunu korumak amacıyla, aktif aerodinamiye geçme kararı aldı ve hem daha hafif hem de daha küçük araç yolunu tercih etti.

2026 yılında dingil mesafesi 3600 mm'den 3400 mm'ye, genişlik ise 2000 mm'den 1900 mm'ye düşecek. Daha düşük düzlük hızını telafi etmek ve araçların tekerlek tekerleğe yarışmasını zorlaştıran kirli havayı azaltmak için yere basma gücü %30, sürüklenme ise %55 oranında azaltılacak.

Fakat yeni araçların nasıl performans göstereceğine dair süregelen endişeler arasında Aston Martin pilotu Alonso, F1'in yeni nesil araçların 30 kg hafifletebileceğine inanmıyor.

İki kez F1 dünya şampiyonu olan pilot, “Bence şu noktada 30 kiloya ulaşmak mümkün değil."

"Eğer güç ünitesi %50 elektrikli ise ve bunu desteklemek için bataryalara ihtiyacınız varsa, araç ağırlığı güç ünitesi nedeniyle 20 ya da 30 kilo artacaktır."

"Eğer 30 kg azaltmak istiyorsanız, mevcut araçlara kıyasla en az 60 kg hafiflik sağlamanız gerekir, ki bu şu anda takımlar için imkansız bir hedef." dedi.

Ancak Alonso, "Bu hedefe ulaşmak için iki yılları var. Formula 1‘de her zaman olduğu gibi, 2024’te imkansız olan bir şey 2026'da gerçek olabilir çünkü takımlarda çok zeki insanlar var." diye de ekledi.

F1 2026 FIA car renders Photo by: FIA

Williams pilotu Alex Albon ise yeni araçların simülatörde “son derece yavaş” olmasından endişe duyduğunu söylüyor.

"Bakalım. Sıra dışı konuşmak istemem ama yavaş olacak, son derece yavaş olacak."

"MGU-K ve diğer şeylerin de dahil olmasıyla düzlüklerin sonuna doğru araç hızının düşmemesini sağlamak için pek çok şey yapıldığını tahmin ediyorum."

"Hâlâ bazı çalışmaların yapılması gerektiği görüşündeyim."

"Araçlar daha hafif ve bunun bedavaya geldiğini sanmıyorum. Bu daha çok takımların o ağırlığa inmek için verdikleri bir ödün."

"Araçların boyutlarının doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Yeni motor düzenlemelerinin neden olduğu şeyi kurtarmak için her şey son derece karmaşık hale geliyor."

"Şahsen biraz daha basit motorları tercih ederim."