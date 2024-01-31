Alonso, 2025 yılında da devam etmek istiyor!
Formula 1 severler Fernando Alonso'yu en az bir yıl daha Formula 1'de görmeye devam edebilir.
Fernando Alonso'nun Aston Martin ile imzaladığı iki yıllık anlaşma, 2024 sezonunun ardından sona erecek.
Taraflar, 2023'ün başarılı geçmesinin ardından geleceğe umutla bakıyorlar ve gridin birbirine yakınlaşmasıyla, Aston Martin'in zirveye çıkma ihtimali de artacak.
İspanyol pilot da bundan ötürü 2025'i F1'den uzakta değil, Formula 1'de Aston Martin ile geçirmek istiyor gibi görünüyor.
El Independiente'nin haberine göre kariyeriyle ilgili bir belgesel kapsamında DAZN'a konuşan Alonso, 2023'ten memnun olduğunu söyleyip, "2024 ve 2025 için kendimi güçlü, arzulu, enerji dolu ve iyimserlik içinde görüyorum."
"2024'ün iyi bir yıl olacağını düşünüyorum."
"Her şeyin zirvede olduğu bir dönem gibi görünüyor ve ben de bunu koltuğumdan izlemek istemiyorum." diye ekledi.
Alonso, bu sözlerle 2024'ün zaten iyi bir yıl olacağını, 2025'in ise daha da iyi olacağını ima ediyor.
Alonso daha sonra, "Formula 1'e geri döndüğümde, sürüş açısından iyi bir dönemde olduğumu düşünüyordum."
"Evimde mutlu değildim ve Formula 1'de olmak istiyordum. Yine de sonuçlar size olduğu kadar, rakiplerinize de bağlı." diyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
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