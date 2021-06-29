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Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

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Fernando Alonso, en az 2024’ün sonuna kadar Alpine’de kalacağını ve Esteban Ocon’un takım arkadaşı olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Alonso, 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacağını düşünüyor

Alonso geçtiğimiz sene, Alpine’le iki yıllık bir kontrat imzalamıştı. İki kez dünya şampiyonu, AS İspanya’ya verdiği bir röportajda, 2022 sonrasında da Formula 1’e Alpine’le devam etmeyi planladığını dile getirdi.

Takım arkadaşı Ocon ise Alpine’le 2024 sezonunun sonuna kadar süren yeni bir 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Esteban Ocon, Alpine F1 walks the track

Esteban Ocon, Alpine F1 walks the track
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu konuda Alonso’ya 2024’te ne yapmayı planladığı sorulduğunda, “Kesinlikle onun takım arkadaşı olarak burada olacağım.” cevabını verdi. Eğer bu gerçekleşirse, Alonso 43 yaşında  hâlâ Formula 1’de yarışıyor olacak. Ancak İspanyol pilot, ne olursa olsun hep rekabetçi kalacağını vurguluyor.

Alonso, “Vizörümü indirdiğim andan itibaren rekabetçi olmak ve her şeyi doğru yapmak istiyorum.”

“Yüksek seviyedeki disiplinimi ve adanmışlığımı devam ettiriyorum.”

“Eğer burada değilsem bile mesela öğleden sonra arkadaşlarımla tenis oynadığımda da böyleyim. Adanmışlığım ve azmim bu seviyede. Ya yapacağım işi %100 yaparım ya da hiç yapmam.”  dedi.

Ancak Alonso, yeniden bir yarış galibiyeti kazanmasının bu sene biraz zor olduğunu kabul ediyor. 

“Bilmiyorum. Sabit bir hedef belirlemedim. Ancak evet, bunu [galibiyet kazanmayı] başarmam lazım.”

"Vizörümü her indirdiğimde ve pazar günü piste çıktığımda, bunun galibiyet kazanacağım pazar olabileceğini düşünüyorum."

“Şimdi bile, bunun imkansız olduğunu bilsem de bu mentaliteyle piste çıkıyorum."

“Gelecek yıl, 2022'de her şeyi bir araya getirebilirsek belki daha fazlasını hayal edebiliriz ya da belki de bu gerçekleşmez.”

“Eğer bu gerçekleşmezse yine de bu bir hayal kırıklığı olmaz ve 2023’e kadar ilerlemeye ve gelişmeye çalışırız.” dedi.

Ancak, gelecekte devam etmek istemesine rağmen Alonso, Formula 1’e devam etmekteki motivasyonunun rekorlar kırmak olmadığını söyledi. 

"Gride giderek daha genç pilotlar geliyor ve her sezon daha fazla Grand Prix yapılıyor.”

"Ben [F1’e] başladığımda sezonda 16 ya da 17 [yarış] vardı, şimdi ise 23.”

“Bu yüzden, 15 ya da 20yıl içinde tüm bu Grand Prix istatistiklerinin değişmesi ve rekorlarının kırılması normal olacaktır.”

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