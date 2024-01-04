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Alonso: "2024, Aston Martin için daha iyi bir yıl olmalı"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, geçen yılın sonunda yaşadıkları zorluklara rağmen 2024'te iyi bir seviyede olacakları görüşünde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin geçen sezona çok iyi başlamasına rağmen devamını getirememiş ve sezonu ancak beşinci bitirebilmişti.

Fernando Alonso, yıl boyunca sekiz podyum almasının ardından sezonu dördüncü bitirdi ve performansıyla epey takdir topladı.

Şimdi takımın 2024'te ne yapacağı büyük merak konusu. Aslında burada ciddi bir problem de var; İngiliz ekip geçen yılın ortasında araç gelişiminde kayboldu ve bu da muhtemelen yeni projeyi biraz etkiledi.

Ancak Alonso, geçen yıldan büyük dersler çıkardıklarını düşünüyor.

Alonso, "Sonuçlardaki düşüş, aracın gelişiminden kaynaklanıyor."

"Bazı alanlarda araçtan daha fazlasını elde etmeye çalıştığınızda, diğerlerinden feragat etmeniz gerekiyor, ki bu da en iyi ayar aralığını daraltıyor."

"Fakat yeni sezon için bazı fikirlerimiz var; bu yıl her şey daha iyi olmalı."

"Bazı yarışlarda aracın bazı parçalarının verimsiz çalıştığına dair açık işaretler var. Yapılan tüm deneyler ve kazanılan deneyimler sayesinde, yeni aracı hangi yönde geliştirmemiz gerektiğini anladığımızı düşünüyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fakat Alonso, diğer takımlarla kıyas peşinde değil.

"Farklı takımların araç geliştirme konusunda farklı yaklaşımları var ve bu sürekli değişiyor."

"Aracı daha hızlı hale getirmenin net bir yolu yok, aksi takdirde herkes bunu uzun zaman önce kullanırdı."

"Şu anda önemli olduğunu düşündüğümüz faktörler altı ay içinde geçerliliğini yitirebilir, bu nedenle neler olup bittiğini yakından takip etmek önemli olacak."

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