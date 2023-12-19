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Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Fernando Alonso, 2023'ü pek çok açıdan 2022'ye benzettiğini çünkü her iki yılda da araçla adeta bütünleştiğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Alonso, bu yıl Aston Martin ile ilk yılını geride bıraktı; sezona başlarken takımdan beklentiler yüksek değildi fakat Alonso, özellikle ilk yarıda pek çok önemli sonuca imza attı.

Toplamda sekiz podyum alan Alonso, 2023 sezonunu dördüncü sırada tamamladı ve kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçirdi.

Alonso daha önce de benzer durumlarda bulunmuştu; özellikle 2012 performansı, kariyerinin en iyi performanslarından birisi olarak kabul görüyor. O yıl şampiyon olmasa bile çok da hızlı olmayan Ferrari ile son yarışa kadar şampiyonluk için çekişmişti.

Önceki röportajlarında 2023'ü 2012'ye benzeten Alonso'ya bu iki sezonun ortak noktaları soruldu.

2023 ve 2012'yi en iyi F1 sezonları olarak tanımlamasıyla ilgili Alonso şöyle dedi: "Kariyeriniz boyunca, araçla farklı şekilde bağlantı kurduğunuz birkaç an vardır."

"Açıklaması zor ama araçla bütünleşiyorsunuz, araca güveniyorsunuz, başlangıçta mümkün olmadığını düşündüğünüz şeyleri yapıyorsunuz: mesela geçiş yapmak ya da bir virajı ilk düşündüğünüzde mantıklı olmayan şekilde dönmek buna örnek verilebilir."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Sonra kendinizi düzenli olarak -her antrenmanda, her sıralama seansında ve yarışta- imkansız şeyler yaparken buluyorsunuz."

"Bu yılki anlardan bazıları -2012'de olduğu gibi- fizik kurallarına aykırı olduğunu düşündüğünüz şeyler yaptığınız o mistik bölgedeydi."

"2023 gibi yılları hayatımda daha önemli ve özel kılan da bu." dedi.

Alonso'nun yüzü elbette gülüyor çünkü uzun zaman sonra ilk kez kariyeri için doğru bir hamle yapmış gibi görünüyor.

Aston Martin hamlesinin işe yaramasının kendisini rahatlatıp rahatlatmadığı sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: "Çok mutluydum. Bu kararla ilgili kendimi çok şanslı hissettim."

"Formula 1'de bir sonraki yıl ne olacağını tahmin etmek imkansız ama bir karar verdiğinizde, takım değiştirdiğinizde ve sonra aniden podyumlar için savaşmaya başladığınızda, çok iyi hissediyorsunuz."

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