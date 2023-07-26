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Formula 1 Haberler

Alonso: "2023 için Alpine'den teklif alsaydım orada kalırdım"

Fernando Alonso, 2023 sezonu için Alpine'in kendisine somut bir teklifte bulunmadığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Geçen yılki Macaristan Grand Prix'si Alonso için çalkantılı bir dönemdi, çünkü iki kez Dünya Şampiyonu Alpine'den Aston Martin'e geçip geçmeyeceğini düşünüyordu.

O dönemde, takımların performansları göz önüne alındığında bu hamle bir geri adım gibi görünüyordu, ancak Aston Martin 2023'te büyük bir adım atarak Alonso'nun yılın ilk yarısında birden fazla podyum elde etmesiyle sonuçlanan bir hamle yaptı.

Aston Martin için Alpine'den ayrılma kararının üzerinden bir yıl geçtikten sonra Alonso, Alpine'den hiçbir zaman düzgün bir teklif almadığını, alsaydı takımda kalacağını açıkladı.

NextGen'e verdiği bir röportajda Alonso, "Geçen yıl burada [Macaristan] Lawrence'tan [Stroll] gelen teklifle birlikte oldukça stresli bir hafta sonu yaşadım."

"Ama evet, iyi ve şanslı bir karardı ve bunu yaptığım için mutluyum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aslında bu bir seçim değildi, çünkü Alpine'den somut bir teklif almadım. Sene başında Alpine'den bir teklif almış olsaydım, kesinlikle takımda kalırdım." dedi.

İspanyol yayın kuruluşu AS'ye de benzer açıklamalarda bulunan Alonso, Alpine'in genç pilot Oscar Piastri ile daha çok ilgilendiğini açıkladı.

Alonso, "Takımda aşağı yukarı mutluydum ama hiçbir teklif gelmedi." 

"Her zaman Piastri'yi istiyorlardı ve sonunda hiçbir teklif gelmeyince Aston Martin'den bu teklif geldi. Bu da kariyerim için büyük bir şanstı."

"Alpine ile akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kaldığım bir ya da iki yılın ardından iyi ve pozitif bir dinamiğe sahip, büyük bir hırsı olan, sevildiğimi hissettiğim bir takımdayım. Aston'da hissettiğim gibi, size değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiğiniz bir çalışma ortamında bulunduğunuzda, takıma verebileceğiniz faydanın düzeyi de değişiyor." dedi.

Ancak buna rağmen Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault olarak iki Dünya Şampiyonluğu kazandığı eski takımı için en iyisini diliyor. Ayrıca A523'ün takımın mevcut puan tablosunun gösterdiğinden çok daha rekabetçi bir araç olduğuna inanıyor.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, "Alpine'in yavaş bir aracı olduğunu düşünmüyorum."

"Pierre'in [Gasly] 30 tur boyunca arka kanadıma yapıştığı Silverstone'da gördüğünüz gibi çok hızlı bir araca sahipler."

"Performans pistten piste çok hızlı değişiyor. Alpine'in hızlandığını görürsem gerçekten mutlu olacağım. Uzun vadede Aston Martin'in iyi bir proje olduğunu düşünüyorum ve bundan memnunum ama eminim onlara karşı daha pek çok mücadele vereceğiz."

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