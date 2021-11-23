Alonso: "2022'de iyi bir sürpriz olmayı umuyoruz"

2015'te Formula 1'e fabrika takımı olarak dönme kararı alan ve düzenli bir şekilde yükseliş gerçekleştirmeyi planlayan Renault için işler, son senelerde pek istediği gibi gitmedi.

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan Mercedes ve Red Bull'la rekabet etmenin çok uzağında kalan takım, diğer taraftan McLaren ve Ferrari'nin de açık bir şekilde gerisinde kaldı. Bu sene Alpine'e dönüşen takım, takımlar şampiyonasında beşincilik için AlphaTauri ile mücadele ediyor.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada "100 yarışlık" bir programlarının olduğunu ve 2024'te düzenli olarak podyum mücadelesi vermeyi hedeflediklerini söylemişti.

Alpine'in bu hedefi sorulduğunda Alonso, "Bilmiyorum. 2024, 2025'te ne yapıyor olacağımı bilmek açıkçası zor. Niyetim ya da düşüncem, birkaç sene daha yarışmaya devam etmek ancak 2024 ya da 2025'te ne yapacağımı bilmiyorum. Bakalım gelecek ne getirecek?"

"Açıkçası, Formula 1'de ne zaman kazanacağınız konusunda bir zaman garantisi koyamazsınız. Bunu biraz daha hızlı yapmak, gelecek seneden itibaren daha rekabetçi olmak istiyoruz. Yeni kurallarla, her şey olabilir. Bu konuda açık bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. 2022'de iyi bir sürpriz olabilmeyi umuyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İki senelik aranın ardından bu sene Formula 1'e dönüş yapan Alonso, son galibiyetini 2013 İspanya GP'de kazanmıştı. Alonso, spordaki ikinci döneminde tekrar kazanamasa bile yine de gururlu bir şekilde ayrılacağını söyledi.

Alonso, "F1'den (yeniden) kazanmadan ayrılırsam, yine de çok mutlu ve çok gururlu hissedeceğim. F1'de iki kez şampiyonluk, galibiyetler, WEC şampiyonluğu ve iki kez Le Mans kazanma fırsatına sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Gurur duyabileceğim birçok şey var. Formula 1'de yeniden kazanma fırsatım olmazsa, mutsuz olmayacağım. Yine de çok ayrıcalıklı hissedeceğim." dedi.

Geri dönüşünün umduğu gibi olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Öyle olduğunu düşünüyorum. Formula 1'e geri dönerken, daha çok yeni kurallar için umutluydum. Yeni kurallarda pandemi nedeniyle bir sene gecikme oldu, yani 2021'de kurallar değişmedi. Ancak onlar 2022'de geliyorlar. Yine de 2021'de F1'e iyi bir şekilde dönüş yaptığımı hissediyorum. İşleri hızlandırdık ve iyi bir hazırlık yaptık. Ancak 2021 araçlarının 2020 araçlarının devamı olduğunu bildiğim için, yani geçen seneki Renault aracının devamı olduğu için, bu sene böyle performans, sıralamalarda Q3 mücadelesi ve puan mücadelesi vermeyi bekliyordum. Bazı iniş çıkışlarla bunu yaptık."

"Belki ilk 4-5 yarıştaki performansımdan mutlu olmayabilirim. O dönemde puan kazanamıyordum ve araçta kendime güvenemiyordum. Bu, hazırlık sürecinin bir parçasıydı. Düşündüğümden biraz daha uzun sürdü. Ancak 5. ya da 6. yarıştan sonra, araçta daha rahat ve mutlu hissettim. Art arda 11, 12 yarışta puan kazandım. İstikrar ve sürüş seviyesi açısından 2022'ye mümkün olan en iyi şekilde hazırlandık." şeklinde cevap verdi.

Kontrol ve şasi açısından, günümüzdeki araçlar o döneme göre çok ağırlar. 2005'e göre sanırım 140 kg daha ağırlar. Araçlar çok uzun, çok ağır ve yön değişiminde çok yavaşlar. Eskiden çok keskinlerdi.

2001'de Formula 1'e başlayan Alonso, kariyeri boyunca birçok farklı döneme ait Formula 1 aracını kullandı. Alonso, şampiyonluklarını kazandığı 2005 - 2006 dönemi araçlarıyla günümüz araçlarının çok farklı olduklarını dile getirdi.

Alonso, "2005 araçlarıyla günümüz araçlarında temelde güç ünitesi çok farklı. Geçmişte kullandığımız V10 motorlar, 19.000 devir civarında çalışıyordu. O motorlar çok dar çalışma aralığına sahipti. Şimdi ise turbo motorlar, tork açısından çok geniş çalışma aralığına sahipler. Yani daha düşük devirlerde, aynı gücü alabiliyorsunuz. Bu açıdan günümüzdeki motorlar çok verimliler. 2005'tekine göre 1/3 yakıtla yarışı tamamlayabiliyorsunuz. Bu, F1 için sürdürülebilirlik açısından çok iyi bir gelişme."

"Aracın kontrolü ve şasi açısından, günümüzdeki araçlar o döneme göre çok ağırlar. 2005'e göre sanırım 140 kg daha ağırlar. Araçlar çok uzun, çok ağır ve yön değişiminde çok yavaşlar. Eskiden çok keskinlerdi. Çok farklılar. Ancak zamanla alışıyorsunuz."

"2022'de araçların neler yapacağı konusunda henüz açık bir yön yok. Simülatörde biraz test yapıyoruz ancak çok fazla değil. Araçlar yine aynı doğrultuda olacak. Bugünkü araçlara göre 30 kilo daha ağır olacaklar. Bu yüzden biraz daha yavaş olacaklar. Aynı zamanda biyoyakıtlar nedeniyle motor gücü %10 düşecek. Yani daha az güç olacak ve araçlar daha ağır olacaklar. Ancak bu, herkes için aynı."

"En büyük fark, araçların birbirlerini daha yakın takip edebilmeleri ve dinamiklerinin daha kısıtlayıcı olacak olması. Umarım bu, gösteriyi iyileştirir. 2022 için hedef bu." dedi.