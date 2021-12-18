Alonso: "2022'de iyi bir araç yapmak tamamen Alpine'in elinde"

Fernando Alonso, bu yıl iki sene aradan sonra spora döndü ve Katar'da, 2014'ten sonra ilk kez podyuma çıktı.

Alpine gelecek yılki proje üzerinde çok uzun zamandır çalışıyor ve aynı zamanda yepyeni bir motor konsepti geliştiriyor.

Marca'ya konuşan Alonso, hem şasi hem de motor tarafında gelişmeleri gerektiğini ve bunun artık tamamen kendilerinin elinde olduğunu söyledi.

Renault'nun yeni motoruyla ilgili yüksek beklentiler sorulduğunda Alonso, "Neler olacağını göreceğiz. Renault'nun Viry'deki motor fabrikası, aylardır 2022 projesi üzerinde çalışıyor ve umarım rakiplerimize daha yakın olabiliriz."

"Aradaki farkı kapatmak çok önemli, bu yüzden yeni bir motor projesine sahibiz. Fakat aynı zamanda aerodinamik performans olarak da gelişmek zorundayız ve bu açıdan aradaki farkı bilmek zor, 0.8 saniye ise bir plan yapabilirsiniz fakat bu yıl kimsenin neyi baz alacağı konusunda veri olmadığı için, kimsenin fikri yok.

"Şimdi herkesin sadece umut var, 2022'de neyle karşı karşıya olacağımız tamamen bilinmeyen bir alan."

"Her halükarda iyimserim. Renault'dan Luca De Meo ve Laurent Rossi'nin kaynaklarına ve desteğine sahibiz. Ayrıca bütçe sınırı da bize yardım edecek. Herkes aynı şartlarda, kimse iki rüzgar tünelini aynı anda çalıştırmıyor, bu yüzden iyi bir araç yapıp yapamayacağımız sadece bize bağlı." dedi.

Dönüşünden sonra yaşadığı zorluklar

Alonso, geri dönüşünden sonra asıl zorlukların yeni lastikler ve aracın ön kısmının verdiği tepki olduğunu belirtti.

"Benim için dönüşümden sonraki asıl zorluk ön lastikler, ön süspansiyonun felsefesi, aracın direksiyonu ve direksiyonun verdiği tepkiydi. Bu, lastiklerin yapısındaki değişimlerle birlikte, takım değiştiren veya benim gibi belli bir aradan sonra şampiyonaya dönen sürücüleri etkiledi."

"Ayrıca normalde dört veya beş gün olan sezon öncesi testleri, bu yıl sadece 1.5 gündü. Bu testlerde problemleri çözebilir ve direksiyon gibi hemen hemen her şeyi ayarlayabilirsiniz."

"Yıla genel olarak bakarsak, en iyi anlar arasında Esteban'ın Macaristan'daki zaferi güzeldi, takım için en iyi anımız buydu ya da Katar'daki podyumum güzeldi, sezon boyunca güçlü bir şekilde devam etmemiz ve sezonu başarıyla tamamlamamız harika."

"Genel anlamda benim için iyi bir yıl oldu ve yapabildiklerimin tadını çıkardım."

Yüksek beklentiler

Başlangıcın çok mu zor olduğu sorusuna Alonso, "Benim için büyük bir sorun değildi ancak bazılarının o kadar da rekabetçi olmayan dört ya da beş yarış geçirmememe şaşırmasını anlıyorum çünkü geri dönüyordum ve spordan iki yıl uzakta kalsam bile insanların beklentisi çok yüksekti."

"İlk seferinde hızlı olmam gerekiyordu ama değildim. Üzülmedim ama kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Zamanla her şeyin puan ve başlangıç gridi gibi konular açısından normale döneceğini biliyordum."

"Her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır, herkesin kendi görüşü var. Yüzde yüz olmadığımız şeyler, zayıf olduğumuz alanlar, güçlü olduğumuz diğer alanlar var. Başlangıçta, Mart ayında olana kıyasla takım olarak daha iyiyiz. Ancak geliştirebileceğimiz çok şey var. Tabii ki gerçekten önemli olan şey, aracın şubat ayındaki testte hızlı olması." dedi.

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images