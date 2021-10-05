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Formula 1 Haberler

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

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Alpine pilotu Fernando Alonso, 2022'deki kural değişikliğinde daha deneyimli sürücülerin, daha genç sürücülere göre bir avantajı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Alonso: "2022'de deneyimli sürücüler bir avantaja sahip olmayacak"

Gelecek sezon getirilecek olan yeni kurallar ile beraber sürücülerin yeni araçlarına ne kadar iyi uyum sağladığı büyük önem taşıyacak.

Lewis Hamilton'a, genç sürücülerin araçlara daha çabuk adapte olması nedeniyle, seneye yaşı konusunda bir dezavantajı olup olmayacağı sorusu soruldu. İngiliz pilot, "Dürüst olmak gerekirse bundan korkmuyorum."

"Gelecek seneyi iple çekiyorum, araçların performansı birbirine daha yakın olacak. Mücadele daha gergin olacak, bu nedenle sürüş yeteneğinin büyük bir etkisi olacak. İşte tam da bu yüzden F1'de kalmak istiyorum, çünkü yeteneğimi gösterme fırsatım olacak."

"Bizim sporumuzda bunu göstermek kolay değil, bazen geçiş yapmak üzere bir fırsat oluyor ancak çok fazla değil. Bu nedenle ben, çok heyecanlıyım."

"Aynı zamanda kendi ruhumun, takımımıza da katkı yapabileceğine inanıyorum, çünkü aracın benden ne istediği ve performansın nereye doğru gitmesi gerektiğini biliyorum." yanıtını verdi.

Kimi Raikkonen'in emekli olması ile beraber Alonso, gelecek sene Hamilton'dan daha yaşlı olacak olan tek sürücü olacak.

Yaşı hakkında herhangi bir endişesinin olmadığını belirten Alonso, aynı zamanda yüksek deneyiminin de yaşlı sürücülere avantaj sağlamayacağını söyledi.

Alpine sürücüsü İspanyol pilot, "Bence burada bir farklılık yok. Dürüst olmak gerekirse aracımızın performansına, simülatöre ve kış testlerindeki işlerimize odaklanacağız."

"Eğer üç veya dört senenin ardından aracımızdan maksimumu alabilirsek ve kurallar eşitlikçi olursa, şu anda olduğu gibi, aracın performansı sizin aldığınız sonuçlara etki edecek." 

"Bu nedenle adapte olmak açısından büyük bir fark olmayacak. Sadece çok çalışmak, hatta önceki kışlardan daha fazla çalışmamız gerekecek çünkü simülatörde ve takımla daha fazla vakit geçireceğiz." dedi.

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