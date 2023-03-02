Alonso: "2022 sezonunda kırık kemiklerle yarıştım"

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İspanyol pilot geçen yıl Avustralya'da Q3 sırasında duvara çarpmıştı. Aracında bir hidrolik arızası yaşadı ve en hızlı ikini sektörü elde ettiği turu yarıda kaldı.

İki kez şampiyon pilot yarış kaçırmamış olsa da, dört tur sonraki Monako Grand Prix'si boyunca bileğinde bandaj taşımaya devam etti.

Bahreyn'deki 2023 sezon açılışı öncesinde konuşan 41 yaşındaki pilot, Ağustos ayına kadar ellerindeki kırılan kemiklerin etkilerini hâlâ yaşadığını açıkladı.

Autosport tarafından deneyimlerini aktarması istenen Alonso şunları söyledi: "Geçen yıl iki elimde birkaç kırık vardı."

"Ağustos ayına kadar tam olarak iyileşmiş değildim. Biraz ağrım vardı ama araba sürmeyi seviyorum!"

Stroll, sezon öncesinde İspanya'da bir bisiklet kazası geçirdi ve testleri kaçırdı.

Takımın sadece 'hafif yaralanmalar' bildirmesine rağmen, Aston'un detaylar konusunda çekingen davranması, Stroll'ün bileklerinin kırıldığı ve uzun süreli tedaviyr ihtiyaç duyduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Perşembe günü takım, Kanadalı pilotun Bahreyn yarışında geri döneceğini açıkladı.

Bu, test sırasında Stroll'ün yerine geçen Aston yedek pilotu ve FIA F2 şampiyonu Felipe Drugovich'in bu hafta sonu ilk F1 yarışına çıkmayacağı anlamına geliyor.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stroll'ün hızlı geri dönüşüne saygı duyan Alonso, yeni takım arkadaşının kazanma arzusunu övdü.

Kendisinin ve Stroll'ün sakatlıklarının 'çok farklı şeyler' olduğunu düşünen Alonso şunları ekledi: "Lance'e tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu özel bir şey... Ancak belli ki araçta olacak."

"Burada olması ve bunu deneyecek olması zaten çok iyi bir haber. Bu, onun kazanma arzusunu ve motivasyonunu gösteriyor."

"Bu hafta sonu kazanabileceğimiz her pozisyon için savaşıyoruz. O burada ve denemeye hazır. Bu çok iyi bir işaret."

Takım patronu Mike Krack geçen hafta Bahreyn'deki sezon öncesi testleri sırasında Stroll'ün AMR23'ü Silverstone simülatöründe henüz deneyimlemediğini itiraf etse de, Alonso Stroll'ün o zamandan beri takımla iletişim halinde olarak seanslara katıldığını açıkladı.

Alonso "İlk günden beri iletişim halindeydik."

"Lance test sırasında her konuda bilgilendirildi. Onunla öğle yemeği sırasında ve akşam seanslarında da konuştuk.

"Son birkaç gün de simülatördeydi ve bize geri bildirimde bulundu, yani temelde aynı sayfadaydık." dedi.