Alonso: "2022 kurallarına rağmen geçiş yapmak hâlâ çok zor"

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Formula 1'de, 2022 sezonunda zemin etkili yeni Formula 1 araçlarına geçildi ve bu araçlar, yere basma gücünü aracın taban kısmından üretiyor. Bu sayede aracın ürettiği kirli havanın azalması, böylelikle de arkadan gelen pilotun öndeki sürücüyü daha yakından takip etmesi amaçlanıyor.

Geçen hafta sonu Bahreyn GP'nin ardından bazı sürücüler takibin kolaylaştığın konusunda hemfikir olsa da, Alonso daha fazla geçiş olup olmayacağı konusunda kararsızdı.

Alonso, takibin daha kolay olduğunu fakat geçiş yapabilmek adına öndeki araçtan en az iki saniyelik bir avantaj olması gerektiğini belirtti. Bu yüzden de lastiklerin kilit bir faktör olacağı görüşünde.

İspanyol sürücü, "Takip etmek eskisine oranla kesinlikle daha kolaydı."

"Sezon öncesi testlerde zaten öndeki aracı takip etmenin artık daha kolay olduğunu fark ettik. Fakat geçiş yapmak, TV'de göründüğü kadar kolay değil."

"Bugün gördüğümüz tüm geçişler, bir aracın diğerlerine göre daha yeni lastiklere sahip olmasından kaynaklanın, iki saniyelik hız avantajı sayesinde yapıldı."

"İki saniye daha hızlı olduğum bazı araçlarla karşılaştığımda, onları geçmem birkaç virajımı aldı. Benden iki saniye daha hızlı araçlarla savaştığımda ise beni geçmeleri iki ya da üç viraj sürdü."

"Bana göre en büyük faktör takip edebilmekten ziyade hâlâ lastikler. Bu yüzden bekleyip görmemiz lazım, daha fazla yarış görmeliyiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, 2022 Formula 1 kurallarının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu fakat yeni nesil araçlarda hava koridoru ve DRS etkisinin etkisi kadar güçlü olmadığını belirtti.

Yedinci sırada finiş gören Ocon, "DRS aslında eskisi kadar güçlü değil ve genel manada hava koridoru etkisi de eskisine oranla düşük."

"Yani geçiş yapabiliyorsunuz; önceki aracı eskisinden daha yakın takip edebiliyorsunuz. Araç, öndeki aracı takip ederken daha az etkileniyor, bu yüzden doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum ama diğer yanda yine de sizi biraz etkiliyor."

"Ayrıca hava koridorunun etkisi de oldukça azaldı. Gördüğünüz tüm bu geçişleri kolaylaştıran şeyin muhtemelen lastik farkı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mercedes sürücüsü George Russell ise yeni lastikler veya yeni araçların eskisine oranla büyük fark yaratmadığını belirtti.

"Doğrusu içeriden çok da farklı hissettirmedi."

"Daha kötü olmadığını söyleyebilirim. Bahreyn zemin anlamında her zaman zor bir pist oldu. Fakat lastikler geçen yıla göre daha fazla değişmiş gibi görünmüyor çünkü hâlâ oldukça fazla kayıyoruz."

"Araç ağırlığındaki 40-50 kg'lık artış, durumu çok daha zor hale getirdi, bu yüzden kesinlikle sürüş o kadar keyif vermiyor."

McLaren ile zorlu bir hafta sonunu geride bırakan Lando Norris ise 2022 kurallarından "daha fazlasını beklediğini" söyledi.

"Zordu... Beklediğim kadar iyi değildi. Bu yüzden biraz sinir bozucu. Biraz daha fazlasını bekliyordum."

"Yaklaştığınız zaman arka taraf çok çabuk kayıyor ve önü kaybediyorsunuz, lastikler ısınıyor, yine bıçak sırtında oluyorsunuz."

"Biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama yine de çok fazla yere basma gücü kaybediyorsunuz. Belki de herkesin umduğu kadar büyük bir adım değil."