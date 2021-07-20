Alonso, 2022 kontratını imzalamak üzere

2018'de spordan ayrılmasının ardından bu sezon Alpine'le spora geri dönen Alonso'nun mevcut kontratı 1+1 yıllık. 2022 için Alonso'yla anlaşma kararı ise Fransız takıma bağlı.

BBC'yle gerçekleştirdiği özel röportajda Alonso'nun performansı hakkında konuşan Rossi, sözlerine çifte şampiyonun bu sezonki performansı ve kontrat durumu hakkında konuşarak başladı.

"O [Alonso], iyi bir iş çıkarıyor. Geçmişte olduğu kadar hızlı ve kesinlikle araçtan çıkarılabilecek performansın çoğunu çıkarıyor."

"Araç inanılmaz hızlı değil ve o, buna rağmen inanılmaz turlar çıkarmayı başarıyor, sıralama turlarında aracı önlere koyuyor. Şu ana kadar her şey iyi gitti."

"Kontratındaki opsiyonu değerlendirmem için elinden geleni yapıyor."

Kış testlerinin azaltılmasıyla ve antrenman seanslarının kısaltılmasıyla birlikte takım değiştiren pilotlar, yeni araçlarına alışma konusunda zamana ihtiyaç duymuşlardı.

2 senedir F1 aracı sürmeyen Alonso ise özellikle son birkaç yarıştır alışma sürecini arkasında bırakmış gibi duruyor. Çifte şampiyon geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sprint yarışında ilk 9 virajda 6 kişiyi arkasında bırakmıştı.

29 Temmuz'da 40 yaşına girecek İspanyol pilot, her ne kadar sezonun başında zorlansa da Pilotlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Esteban Ocon'un 12 puan önünde yer alıyor.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sene başında da Alonso'nun performansı kadar, takım içinde nasıl bir tutum sergileyeceği de merak ediliyordu.

Bazıları, Alonso'nun geçmişte takımlarıyla yaşadığı tecrübelerini ve taviz vermekten uzak olan yapısını neden göstererek; İspanyol pilotun, Cyril Abiteboul'un takımdan ayrılmasıyla birlikte direkt olarak bir takım patronu bulunmayan Alpine'de dolaylı yoldan takım patronluğu yapabileceğini söylemişti.

Abiteboul ile yolların ayrılmasının ardından Marcin Budkowski ve Davide Brivio dolaylı yoldan takımın "takım patronluğu" rolünü üstlenmekte ancak ikisinin görev tanımı da tam olarak takım patronluğuyla eşleşmiyor.

Budkowski ve Brivio'nun görev alanları da farklı, dolayısıyla sorumlulukları da farklı. Budkowski ve Brivio, Alpine CEO'su Laurent Rossi'ye rapor veriyorlar.

Rossi'ye göre Alonso, insanların anlattığı dominant ve sorun yaratıcı kişiliğinden çok uzakta.

"Şu ana kadar onunla çalışmak çok kolaydı. 7 ay oldu ve insanların tarif ettiği Fernando'yu görmüyorum."

"İkimiz de takımdan aynı şeyi bekliyoruz. Her karara itiraz ederek, sistemin bir seviye daha atlamasını istiyoruz: 'Hiçbir şey yeterli değil, 1 puan almak yeterli değil, 2 puan almak yeterli değil. Eğer ikinci bitirirsek bu da yeterli değil. Birinci olursak, birinci olmaya devam etmeliyiz.' Bu tutumu beğeniyorum."

"Bu tavırla herkese meydan okuyoruz ama bunu saygılı bir biçimde yapıyoruz. O [Alonso], bunu yapabilir çünkü o kendini kanıtlamış biri, sorumluluktan kaçmaya çalışıyormuş gibi bir durum ortada yok."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransız ekibin birkaç hafta önce Esteban Ocon'la 3 yıllık bir kontrat imzalaması, kuşkuyla karşılanmış ve kendini henüz tam olarak kanıtlamamış bir pilot için 3 senenin çok fazla olduğu düşünülmüştü.

Ancak Rossi'nin konuyla alakalı herhangi bir pişmanlığı yok. Rossi, birçok takımın genç pilotlarına bağlılık gösterdiğini belirtirken; "Ocon'la 3 senelik bir anlaşma yapmanın neredeyse hiç risk almamak olduğunu" belirtti.

Ocon hakkında konuşan Rossi, "Onda dünya şampiyonu kumaşı olup olmadığı henüz garanti değil. Ancak kimde kesin olarak dünya şampiyonu kumaşı olduğunu söyleyebilirsiniz ki? Şu anda çok pilot için denilemez."

"Kimsenin Ocon'un Carlos'dan [Sainz] daha kötü bir pilot olduğunu söylemesine izin vermem; ya da büyük takımların sözde ikinci pilotlarından daha kötü olduğunu söylemesine de öyle."

"Yani en kötü ihtimalle elimde mükemmel bir ikinci sürücü var ve dürüst olmak gerekirse, onun üst seviye bir pilot olabilmek için her şeye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rossi, son olarak Alonso'yla 2022'den sonrası için anlaşmak için çok erken olduğunu söyledi ve ekledi: "2022'nin sonunda [Alpine genç sürücü programından] Oscar Piastri ya da Guanyu Zhou kapımı çalarsa ve Fernando yarışlar kazanmaya başlarsa büyük bir sorunumuz olacak. En azından böyle seçeneklerim var."

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Fotoğraf: Alpine