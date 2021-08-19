Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

İspanyol pilot şöyle dedi: "Böyle ciddi değişiklikler olması durumunda hiçbir şeyin garanti olmuyor."

"Takımların hiçbiri gelecekte başarılı olacağından emin olamaz. Artık sporu domine eden en iyi takımlar bile yeni düzenlemelere geçişten ve bunu doğru yorumlayıp yorumlamadıklarından endişe duyuyorlar."

"Önümüzdeki yılın ilk iki yarışında veya yeni kurallarla ilk yılda göreceğimiz şey, önümüzdeki dört veya beş yılın güç dengesi olacak."

"Bir kural değişikliğinden sonra baskın olan bir takımın, avantajını uzun süre nasıl koruduğunu birden fazla kez gördük. Sonuçlar her geçen yıl yaklaşıyor ancak kazanan aynı kalıyor."