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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, 2022 yılında yapılacak kural değişikliklerinin güç düzenini bir şekilde etkileyebileceğini düşünüyor.

Alonso: "2022 için hiçbir şeyin garantisi yok"

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklik olacak ve son yıllarda kural değişikliklerin ardından her zaman bir takım baskın oldu.

2009'da kurallar değişmeden önce Ferrari ve McLaren şampiyonluk savaşı veriyordu. Fakat 2009'da Brawn GP şampiyon oldu ve 2010-13 arası Red Bull dominasyonu vardı.

2014'teki büyük kural değişikliklerinin ardından Red Bull hakimdi fakat 2014 yılından sonra Mercedes dominasyonu başladı.

Şimdi 2022 yılında büyük teknik kural değişiklikleri olacak ve bunun güç düzenini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Fernando Alonso, şu anda baskın olan takımın 2022'de baskın olacağının bir garantisi olmadığını düşünüyor. Aynı zamanda bu döneme en iyi başlayan takımın uzun yıllar zirvede kalabileceği görüşünde.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Böyle ciddi değişiklikler olması durumunda hiçbir şeyin garanti olmuyor."

"Takımların hiçbiri gelecekte başarılı olacağından emin olamaz. Artık sporu domine eden en iyi takımlar bile yeni düzenlemelere geçişten ve bunu doğru yorumlayıp yorumlamadıklarından endişe duyuyorlar."

"Önümüzdeki yılın ilk iki yarışında veya yeni kurallarla ilk yılda göreceğimiz şey, önümüzdeki dört veya beş yılın güç dengesi olacak."

"Bir kural değişikliğinden sonra baskın olan bir takımın, avantajını uzun süre nasıl koruduğunu birden fazla kez gördük. Sonuçlar her geçen yıl yaklaşıyor ancak kazanan aynı kalıyor."

Alpine 2022 F1 car

Alpine 2022 F1 car

Fotoğraf: Alpine

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