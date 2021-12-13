Alonso, 2022 aracının gelişiminde büyük bir rol oynamamış

Alonso, 2 yıl boyunca F1 padoğundan uzak kaldıktan sonra 2021’de Alpine ile spora geri döndü. 2 kez dünya şampiyonu pilot, sezonun başında araca ve spora yeniden alışmakta zorlansa da Bakü Grand Prix'siyle birlikte form yakaladı ve Katar Grand Prix'sinde de 7 sene sonraki ilk podyumuna çıkmayı başardı.

Alonso, spora 2022'de yaşanacak kural değişiklikleri nedeniyle döndüğünü çokça kez dile getirmişti ve bu sezonun, gelecek sezon için bir hazırlık niteliğinde olduğunu da vurgulamıştı.

Alonso'ya gelecek sezon için ne istediği soruldu. İspanyol pilot, "Daha hızlı bir araç." dedi.

Bunun üzerine Alonso'ya cevabını biraz daha detaylandırması istendi.

Alonso da şunları söyledi: "Düzlüklerde daha çok güç ve virajlarda daha çok yere basma gücü hedefliyoruz. Bence pit duvarımız oldukça güçlü. Bugün [pazar] gördük ki aracımız çok iyi değildi ama yine de puan aldık."

"Pit duvarımız güçlü ve sadece Enstone'la Viry'deki fabrikalardan rekabetçi bir paket gerekecek. Birkaç aydır çalışıyoruz ve beklentilerimiz yüksek. Ancak Şubat'ta görelim."

Alonso'ya ardından, aracın gelişiminde ne gibi bir rol oynadığı soruldu. İspanyol pilot, o kadar büyük bir rol oynamadığını belirtti.

"Dürüst olmam gerekirse, o kadar büyük bir rol oynamadım. Gelişim daha çok mühendisler ve simülasyonlar tarafından yürütülüyor. Yeni regülasyonlar başlangıçta çok katıydı ve kısıtlıydı. FIA'yla neyi yapabileceğimiz ve neyi yapamayacağımız konusunda konuşmamız gerekti."

"Bence 2022 projesi herkesi için garip oluyor. Aralık'la Ocak'tan itibaren simülatör çalışmalarına başlayacağız ve umuyorum ki simülasyon çalışmalarıyla birlikte bizim etkimiz biraz daha artabilir."

"Geri dönüşümle mutluyum. Güçlü ve 2022 için hazır hissediyorum. Benim için iyi bir sezondu, mutluyum."

Alpine 2022 F1 car Fotoğraf: Alpine