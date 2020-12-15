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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2021'de şampanyanın tadına tekrar bakmak harika olur"

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Alonso: "2021'de şampanyanın tadına tekrar bakmak harika olur"
Ekleyen:
, Editör

Renault pilotu Fernando Alonso, gelecek yıl F1'e döndüğü zaman yeniden podyum için mücadele edebilmeyi umuyor. 2022 içinse daha yüksek hedefler belirlemiş durumda.

Fernando Alonso, 2018 yılının sonunda Formula 1'e veda etmişti ve 2021 yılında Renault ile spora dönüş yapacak.

Bu yıl birden fazla kez F1 aracını kullanan Alonso, Abu Dhabi testi ile hazırlıklarına devam ediyor.

Alonso, 2018'de oldukça iyi bir seviyedeyken sporu bırakmıştı ve dönüşünün nasıl olacağı merak ediliyor.

Bu yıl Daniel Ricciardo, Renault ile iki podyum elde etmeyi başardı. Esteban Ocon'sa bir podyum elde etti.

Şimdi Alonso'nun da aynı şeyi yapabileceği düşünülüyor.

Alonso, Cadena Ser'e şöyle konuştu: "Hep bir F1 pilotu gibi hissettim. Bu his hiç gitmedi. Le Mans ve Dakar'da da bu kapasitede yarıştım."

"F1'e döndükten sonra Carlos Sainz'la aynı podyumu paylaşmak güzel bir rüya olurdu. Ama bunun için çılgınca bir yarış gerekiyor!"

"Bu, tahmin ettiğimden daha rekabetçi bir otomobil ve umarım bu ivme devam eder."

"Takım gelecek yıl Renault değil, Alpine olacak. Açıkçası tasarımını, renklerini vb. gibi şeyleri merak ediyorum."

"Gelecek yıl neye razı olurum? Açıkçası  pozisyon anlamında belirli bir amacım yok. Podyuma çıkmak güzel olurdu. Bu sezon, takımların geri kalanı için daha fazla fırsat olduğu görülüyordu, ancak bu podyumların, Mercedes'in yaşadığı felaketler nedeniyle geldiğinin farkındayım."

"Ama gelecek yıl bir podyum almak ve şampanyanın tadına tekrar bakmak harika olurdu."

"Önümüzdeki sezon Mercedes'in hakimiyeti devam edecek, fakat 2022 için belirli umutlarımız var. Hedefimiz hazırlık yılı olan 2021'de takıma entegre olabilmek. Bunu yaparken bazı podyumlar almak harika olur."

"Ama 2022'de düzenlemelerdeki değişikliklerle birlikte kazanmak ve zirveye dönmek istiyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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