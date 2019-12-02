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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2021'de Formula 1'e dönüş, seçeneklerim arasında"

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Alonso: "2021'de Formula 1'e dönüş, seçeneklerim arasında"
2 Ara 2019 07:20

Fernando Alonso, 2021'de Formula 1'e dönüşe açık kapı bıraktı.

Fernando Alonso, 2018'in sonunda emekli olma kararı aldı ve bu yılı farklı serilerde ya da ikonik yarışlarda yarışarak geçirdi.

Alonso, 2020 yılında da Formula 1'e dönmeyeceğini, bunun yerine farklı serilerde yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Fakat 2021, kendisi için bir seçenek olmaya devam ediyor gibi görünüyor.

McLaren'ın artan performans, değişen kurallar, favori isimlerin sözleşmelerinin bitiyor olması gibi faktörler Alonso'nun dönüşüne kapı açabilir.

Alonso da dönüşün, kartları arasında yer aldığını doğruladı.

Sky Sports'a konuşan çifte dünya şampiyonu, "Kurallar 2021'de değişiyor ve bunu seçeneklerim arasında tutmamın sebebi bu. Bence işler, yeni kurallarla birlikte biraz karışacak. Bu yüzden gelecek yıl nasıl fırsatlar geleceğini göreceğiz."

"Ocak ayında Dakar'a katılacağım, bu büyük bir mücadele. Umarım gelecek yıl Indy yine planlarım arasında olacak. Bu yıldan biraz daha iyisini yapmak için çalışacağım!"

"Gelecek için seçenekleri açık tutuyorum. Belki 2021'de Formula 1 olabilir, belki hiper araçlarla WEC olabilir." dedi.

Alonso, McLaren'ın performansına rağmen ayrıldığı için pişmanlık duymuyor.

"Gerçekten pişman değilim. Bunu tamamen tahmin edemezdik ama hepimiz bu yıl durumun değişmesini umuyorduk. McLaren Formula 1'de her zaman en iyi takımlardan olacak ve sanırım er ya da geç iyi sonuçlar gelecek. Neyse ki bu yıl geldi. Brezilya tuhaf bir yarıştı, saf bir pozisyon mücadelesi yoktu. Ama umarım gelecek yıl doğru yönde atılmış bir başka adım olur."

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