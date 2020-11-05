Alonso: "2021'de F1'e dönüş için birden fazla seçeneğim vardı"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından gelecek yıl Formula 1'e geri dönüş yapma kararı aldı.

F1 hazırlıklarına devam eden Alonso, Renault ile spora geri dönme kararı almıştı ve F1'den ayrıldığından beri ismi sık sık Ferrari ile anılıyordu.

Alonso, takım ismi vermese de, Renault dışında bazı seçeneklere sahip olduğunu ama tercihini Fransız ekipten yana kullandığını belirtti.

Alonso, Sky Sports F1 ile yaptığı röportajda, "Birkaç takımla görüştüm, ancak Renault her zaman ilk tercihim oldu. İki nedenden ötürü ilk tercihim oldular. İlki beklentilerle ilgiliydi. Bir şeyler inşa etmek ve takımı orta sıralardan tekrar zirveye çıkarmak çok çekici."

"İkincisi, bu takımdaki herkesi zaten tanıyorum. Tüm bu insanların yarış konusunda ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Bu, takımdaki üçüncü dönemim ve kendimi yine evimde hissediyorum."

"F1'den ayrıldıktan sonra ilk telefon çağrısını 2019'un Ağustos ayında aldım, yarışlardan uzak kalmaktan sıkılıp sıkılmadığımı sordular. 2019'un Ağustos ayında bir takım, sürücü değiştirmek istedi, ancak o sırada altı ay veya bir yıl boyunca yarışmak istemedim." dedi.

İlginç şekilde Alonso'nun bu sözlerle Red Bull'u işaret ettiği düşünülüyor çünkü yaz arasında pilot değiştiren sadece Red Bull vardı.

Öte yandan Alonso, Renault R.S.20 ile yaptığı özel testten de etkilendiğini söyledi.

"İnanılmazdı. Gerçekten özel bir deneyim olduğunu söylemeliyim. İki yıldır sporun dışında kaldıysanız ve daha sonra böyle bir F1 aracını sürmeye başladıysanız, her şey ilk seferinizmiş gibi geliyor. O turlara çok ihtiyacım var. Simülatör elbette kullanışlı bir şey, ancak fiziksel açıdan, -yani G-kuvvetleri ve boynun gelişimi açısından- bu gerçek turlara ihtiyacınız var. "

Gelecek yıl 40 yaşına girecek olan Alonso, yaşının kendisi için bir sorun teşkil etmediğinin altınız çizdi.

Ek olarak yarışları bırakması için belirli sonuçlara ihtiyacı olmadığını da söyledi.

"Yarışmayı bırakmadan önce belirli bir sonuca ulaşmam gerekmiyor. Motor sporlarında bırakma vaktiniz geldiğini sadece kronometrede görebilirsiniz."

"Ve umuyorum ki kronometre, önümüzdeki yıllarda da benim tarafımda olacak."