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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2021'de 'en üst seviye' bir seride yarışacağım"

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Alonso: "2021'de 'en üst seviye' bir seride yarışacağım"
Ekleyen:
, Editör
18 May 2020 19:46

Fernado Alonso, günlerdir süren spekülasyonların ardından 2021 yılında Formula 1'e geri dönmeyi düşündüğünü ama aynı zamanda IndyCar ile WEC'e baktığını doğruladı.

Bir bozuk para atmak ve gerçekten farklı bir otomobilin keyfini nasıl çıkarabileceğimi görmek gibiydi. 

Fernando Alonso, 2018 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılma kararı aldı ve 2019'u WEC gibi diğer serilerde yarışarak geçirdi.

Adı Ferrari ile anılan ancak İtalyan ekipten teklif almayan Alonso, son birkaç haftadır Renault F1 takımıyla görüşme halinde.

Alonso, bugün İspanyol basınına yaptığı açıklamada gelecek yıl Formula 1, WEC ve IndyCar'dan birisinde yarışacağını doğruladı.

"Motor sporlarında genç yaşta disiplin, takım çalışması ve özveriyi öğrenmek çok önemli.  Bu özelliklere sahip olmadan profesyonel bir sporcu olmanız imkansız.  Pek çok yetenekli insan var ancak çok azı hayatlarını veya kariyerlerini spora adamaya geliyor. Bunu yapmak için pek çok şeyi feda etmek zorundasınız."

"Kendim için yeni maceralar ararken Dakar'a gittim. Bir bozuk para atmak ve gerçekten farklı bir aracın keyfini nasıl çıkarabileceğimi görmek gibiydi. Gelecekte oraya kesinlikle döneceğim."

"2019, F1 yarışlarına katılmadığım ilk yıldı. Çok yoğun bir yıldı. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda, Daytona'da, Indy 500'de ve Dakar'da yarıştım. Dinlenemediğim bir yıldı. 2020'de biraz rahatlamak istedim ve 23 Ağustos için planlanan Indy 500'e odaklanmak istedim."

"2020'nin benim için sessiz bir yıl olacağını tahmin ediyordum ama sonrasında tüm bu pandemi oldu ve maalesef tüm sporcular için çok fazla sessizlik oldu. Çünkü aktivite yoktu."

"Planım kendimi tamamen dinlendirmek, bataryalarımı doldurmak ve 2021'de en önemli yarışlara geri dönmek."

"Hem fiziksel hem de zihinsel olarak en üst seviyedeyim. Bu yüzden de en üst seviyede yarışmak istiyorum ve başarılı olacağımdan %100 eminim."

"Önümüzde iki veya üç yıllık süreç için en üst seviyedeki serilere, yani Formula 1'e, IndyCar'a ya da dayanıklılık yarışlarına dönmek istiyorum. Benim için bir sonraki zorluk Formula 1, Dayanıklılık Şampiyonası veya IndyCar olacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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