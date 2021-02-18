Alonso: "2021'de en azından ilk on içerisinde olmalıyız"

Son yılların baskın takımı Mercedes, geçen yılki gridin en hızlı takımı olmayı başarmıştı ve yıl boyunca en yakın rakibi Red Bull Racing'di.

Sonrasında McLaren, Renault, Racing Point, Ferrari ve hatta AlphaTauri'nin içerisinde bulunduğu ikinci bir grup yer alıyordu. Racing Point en hızlı üçüncü takım olarak görünse de, McLaren daha istikrarlı puanlar alarak şampiyonayı üçüncü tamamlamayı başardı.

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun, yeni sezonda geri döneceği Renault (Alpine) ise bazı yarışlarda çok iyiyken, bazı yarışlarda geride kaldı. Sonuç olarak yılı üç podyumla beşinci bitirdi.

Bu yıl tüm takımların bir adım ileri gitmesi bekleniyor ve Alpine'in nerede yer alacağı merak konusu.

İspanyol pilot, 2021 sezonu öncesinde şöyle konuştu: "Henüz beklentilerimi düşünmeye başlamadım çünkü hazırlıklar yeni başlıyor. Kış testlerinin hemen ardından, ilk yarışın sonuçları hakkında tahmin yapmak mümkün olacak. Ancak şimdiye kadar bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok."

"Sahip olduğumuz şeyleri gerçekçi şekilde değerlendirmeniz ve bu yıl kurallar değişse bile, değişikliklerin önemsiz olduğunu ve sonuçların geçen yıldan farklı olmayacağını anlamanız gerekiyor."

"Bu yıl Mercedes yine önde olacak, onu Red Bull Racing takip edecek ve Alpine F1 de dahil olmak üzere birkaç takım, gridin geri kalan pozisyonları için savaşacak."

"Yeni düzenlemelere uyum sağlamada kimin daha iyi olduğunu görmek ilginç olacak. Mücadele çok yoğun geçecek ve bu yüzden belki gridde altıncı veya yedincilik için savaşabiliriz veya çok kolay şekilde 15. de olabiliriz. Bizim görevimiz, en azından ilk 10 için savaşmak olacak."

Alonso, Formula 1'den ayrılmadan önce McLaren'la yarışmış ve takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'a karşı ciddi üstünlük kurmuştu.

İspanyol pilot, geçtiğimiz hafta çenesini kırmasının ardından ameliyat oldu ve şimdi rehabilitasyon sürecine devam ediyor.