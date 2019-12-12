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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "2020'de Formula 1'e dönmeyi hiç düşünmedim"

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Alonso: "2020'de Formula 1'e dönmeyi hiç düşünmedim"
Ekleyen:
, Editör
12 Ara 2019 08:05

Fernando Alonso, 2021'de Formula 1'e geri dönüşü gözden geçirdiğini ve bunun temel sebebinin değişen kurallar olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, 2018 sezonunun ardından Formula 1'den emekli oldu ancak bu emeklilikten birkaç hafta sonra geri dönebileceği yönündeki spekülasyonlar çıkmaya başladı.

Adı Ferrari, Mercedes ve hatta Red Bull koltukları için anılırken, McLaren olası dönüşü reddetti ve son haftalarda Renault iddiaları başladı.

Alonso, 2018'de spordan ayrılırken mevcut kuralları eleştirmişti ve tam da bundan ötürü 2020'de spora dönüşü hiç düşünmediğini söyledi.

2021 için kapıyı açık bırakan Alonso, "Oturacağım ve 2021 hakkında düşüneceğim. Henüz vermiş olduğum hiçbir karar yok."

"2020 yılında Formula 1'e dönmeyi düşünemedim çünkü kurallar bıraktığım zamanla aynı. Bu kurallar, 2018'de ayrılmama sebep olanla aynı kurallar."

"Yani Formula 1'e dönüşüm her zaman 2021 ile ilgiliydi."

"2021 gerçekten önemli bir yıl olacak çünkü WEC hiper araçlara geçiyor ve Formula 1'e tamamen yen kurallar geliyor. Muhtemelen bu iki seçeneklerden birisi olacak."

Alonso'nun WEC'i seçmesi halinde Toyota'yı tercih edeceği düşünülüyor.

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Editör Kemal Şengül

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