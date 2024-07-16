Alonso: "2018'de Mercedes'in hakimiyeti yüzünden ayrıldım"
Fernando Alonso, 2017 sonundan Formula 1'den ayrılmasını Mercedes'in hakimiyetine bağlıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, during the fan forum
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso, F1'deki uzun kariyeri boyunca birçok sürücüye ve takıma karşı mücadele etme şansı yakaladı.
Spor öncesine göre önemli oranda değişse de Alonso'nun düşünceleri, yarıştığı ilk dönemki düşüncelerinden farklı değil.
Minardi ile ilk yarışına çıktığında, "Diğer tüm sürücülerin bana bakıp 'O en iyisi' demesini istiyorum," demişti.
Şimdi bu cümleyi hatırlıyor ve hâlâ aynı şekilde hissettiğini söylüyor.
Financial Times'a konuşan Alonso, "Hâlâ aynı şekilde hissediyorum. Şimdi, bir sürücüyle tanışınca güçlü bir rakip ve pes etmeyen biri olduğunuzu bilerek size saygı duymalarını umuyorum."
"Benim için değişen pek bir şey yok; vizörü kapattığımda her şey 20 yıl öncesiyle tamamen aynı."
"Doğru ekipmana sahip olduğum zaman hâlâ iyi şeyler başarabilirim. Araç en iyi durumda olmasa bile beni her zaman hesaba katmalılar."
"Ben her zaman bir savaşçı olacağım. Yaklaşımımı değiştirmedim." dedi.
Ancak yıllar geçtikçe hafta sonlarıyla ilgili her şeyden daha fazla keyif almaya başladığını da ekliyor.
"Aracın dışındaki her şeyden biraz daha fazla keyif alıyorum. Taraftarlarla iletişim kurmayı seviyorum."
"Sponsor etkinliklerini önceden sevmezdim, dikkat dağıtıcı bulurdum. Şimdi biraz daha kabulleniyorum. Bunun işin bir parçası olduğunu hissediyorum."
Mercedes'in üstünlüğü motivasyonunu kaybetmesine neden oldu
Alonso, 2017 sonundaki ayrılığını, Mercedes'in hakimiyetine bağlıyor.
"2018'de F1'i bıraktığım zaman sporun çok öngörülebilir olduğunu hissettim, Mercedes'in hakimiyeti, sporda olmaktan keyif almamı engelleyecek kadar fazlaydı."
"Mercedes filmindeki aktörler gibiydik, hiçbir noktada mücadele edemiyorduk."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Erik Junius
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