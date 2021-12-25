Alonso: "2014'ten sonraki en iyi sezonumu geçirdim"

Alonso, kendisini diğer serilere verdiği iki yılın ardından bu yıl Formula 1'e geri döndü ve başlangıçta biraz zorluk çekse de, sonrasında tempo yakalayıp, performansını artırmayı başardı.

İspanyol pilot, 2014 sonunda Ferrari'den ayrılıp, McLaren'a geçmesinin ardından hiç podyum alamadı hatta puan savaşı vermekte bile zorlandı.

Fakat Alpine ile ilk yılında, Katar'da podyuma çıkıp, ortaya koyduğu performansla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Alonso, RacingNews365.com'a şöyle dedi: "Sezon genel olarak benim için harika geçti."

"Puan ve pozisyon anlamında 2014'ten beri en iyi sezonumdu. Dolayısıyla kesinlikle iyi bir geri dönüş oldu. Şimdi 2022'ye daha hazırım."

"Dürüst olmak gerekirse, Formula 1'e döndüğüm için çok mutlu oldum. Pist üstünde ve pist dışındaki her şeyden keyif aldım. Mutluydum ve her saniyesinden zevk aldım."

"Yılın başlangıç kısmında işler, bizim için kolay değildi. Spora daha yeni döndüğüm için, aracın sınırlarını zorlama konusunda %100 hazır değildim veya kendime %100 güvenmiyordum. Bu hissi yakalamak benim için birkaç yarış aldı, muhtemelen Bakü'ye kadar devam eden bir süreçti."

"Araçta ve özellikle hidrolik direksiyonda bazı değişiklikler yaptık. Bence en çok vakit kaybettiğim yer ön lastiklerin hissiyatıydı. Güven hissi anlamında ileriye doğru büyük bir adım attığımızı düşünüyorum."

2022 projesi ile ilgili Alonso, "Yeni kurallar başlangıçta çok kısıtlayıcıydı, bu yüzden FIA ile neler yapıp, neler yapamayacağımız ve bunun gibi şeyler hakkında çok fazla görüşme yapıldı. Bu, hepimiz için yeni olan garip bir proje."

"Şimdiye kadar üzerinde çok fazla çalışmadım ama simülatörde çalışmaya başlayacağımız Aralık-Ocak aylarında, projeye olan dahiliyetimiz artacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images