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Formula 1 Abu Dabi GP
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Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

Fernando Alonso, Aston Martin'in bu yılki performansını överken, kişisel olarak 2012'den bu yana en iyi sezonunu geçirdiğini de belirtti.

Mario Galán
Editör Mario Galán
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Geçen yıl Aston Martin takımına katılacağını açıkladığı andan itibaren padoktaki herkes Alonso'nun yanlış karar verdiğini düşünüyordu ancak İspanyol pilotun 2023 Formula 1 sezonunda elde ettiği sonuçlar, Silverstone merkezli ekibe geçişin doğru kararı olduğunu doğruladı.

Yıl boyunca sekiz kez podyuma çıkan İspanyol pilot, 2023'ü kariyerinin en iyi sezonlarından biri olarak yorumladı.

Sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde konuşan Alonso, "Ben bu yıla dair sadece olumlu şeyler görüyorum. Yaşadığımız zorluklar da bu takımın gelişiminin bir parçası."

"Sezona çok güçlü başladık, araç şaşırtıcı derecede rekabetçiydi. Ardından kendimizi Mercedes veya Ferrari gibi üst düzey takımlara karşı savaşmaya hazır olmadığımız bir konumda bulduk."

"Gelişim açısından geri gittik, bir bakıma bu konuda en iyilerin seviyesinde değildik ama sonrasında formumuzu biraz olsun geri kazandık."

"Sanırım 12 ay önce şu anda bulunduğumuz yerde olmayı düşünemezdik."

"Geçen yıl Abu Dabi'de yaptığımız ilk testi çok iyi hatırlıyorum. Birisi bana bu konumda olacağımı söyleseydi inanmazdım, o yüzden bu çok iyi bir şey."

İspanyol pilot 2023 sezonunu performans açısından en iyi sezonlarından biri olarak değerlendirdi ve şöyle dedi: "Kişisel performanslarımdan memnunum."

"2012 sezonunu bir kenara bırakırsak, spordaki en iyi sezonumdu. Bunu sürüş anlamında en iyisi olarak görüyorum, her şeyden memnunum ve son derecem motiveyim."

"Bahreyn, Monako, Kanada, Monza ve Brezilya, benim en iyi beş yarışımdı. Monza'yı bilerek koyuyorum, kimsenin hatırlamayacağı bir şey ama en yavaş araçla yarışarak dokuzuncu oldum."

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