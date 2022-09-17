"Alonso, 2007'de McLaren'da kendi tarafında çalışanlara para verdi"

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Priestley, Alonso ve Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olduğu ve takımın bu ilişkide kontrolü kaybettiği sezon McLaren adına çalışıyordu.

Eski F1 mekanikeri, Alonso'nun takım içerisinde Hamilton'a karşı avantajlı olmak için McLaren ekibine içerisinde 1500 Euro civarında para bulunan zarflar verdiğini açığa çıkardı.

İki pilot arasındaki ilişki ilerleyen yıllarda yumuşasa da, 2007 sezonunda iki takım arkadaşı arasında tam manasıyla savaş yaşanmıştı. Alonso, son iki sezonun şampiyonu olarak McLaren'a katılırken, Hamilton GP2'de şampiyon olduktan sonra genç yetenek olarak F1'e giriş yapmıştı.

O sezon birçok kez anlaşmazlık yaşayan iki pilot, sezon sonunda şampiyonluğu Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'e kaptırdı.

PitStop podcaste konuşan Priestley, Alonso'nun mekanikerleri kendi tarafına çekebilmek için para verdiğini iddia etti.

Priestley, "Fernando'nun taktiklerinden birisi, garajdaki tüm ekibi kendi tarafına çekmeye çalışmaktı. Tüm kontrolü ele geçirmeye çalıştı."

"Bir keresinde garaja geldiğimde Fernando'nun menajeri ya da antrenörü, Lewis'in aracında olmayan herkese içerisinde para bulunan kahverengi zarflar dağıttı. Yani takımına, destek ekibine bunu yaptı. Ben o dönemde yedek araç ekibini yönetiyordum. Hepimiz o küçük kahverengi zarflardan aldık. Zarfı açtığımda içerisinde 1500 Euro civarında para çıktığını hatırlıyorum."

"Çok kurnazcaydı. Bu sade kahverengi zarfı ilk aldığınızda, 'Çok teşekkürler. O da ne?' diye düşünüyorsunuz. Antrenör uzaklaştığında, elinizde zarfla kalıyorsunuz ve onu açtığınızda içi para dolu oluyor. Bunun üzerine etrafınıza bakmaya başlıyorsunuz ve herkesin 'Sen zarfını açtın mı? Ne kadar aldın?' dediğini duyuyorsunuz."

"Bu konu bir anda takım içerisinde yayıldı ve para almayan insanlar, sadece Lewis'in aracında çalışanlardı. Sonunda takım bunu fark etti ve aldığımız tüm paraları bağışlamamızı istedi. Bu konuda sorun yoktu ancak yaşananlar bana iki farklı düşünce yapısını gösterdi."

"Lewis işleri farklı bir şekilde yaptı, o medya üstünde bazı küçük oyunlar oynadı. Hepsi doğru ya da yanlış şeyler yaptılar. Hiçbirimiz mükemmel değil ancak her ikisi de Formula 1'in en iyisi olmak için farklı stratejiler uyguladılar ve her ikisi de, farklı yollarla da olsa harika sonuçlar aldılar. Ancak çok farklı stratejiler uyguladılar." dedi.