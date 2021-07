Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Alonso'ya çocukların babalarına kıyasla performanslarını nasıl bulduğu soruldu. Çifte şampiyon, bunu değerlendirmek için daha çok erken olduğunu belirtti ve devam etti: "Biraz beklemeliyiz, bunu henüz bilemeyiz. Motor yarışları dünyasında kuşakların devam etmesi her zaman bir gelenekti. Bu tutku, babadan oğula geçiyor."

"Hayatım boyunca sürekli yaşımla alakalı soruları cevaplamak zorundaydım. Formula 1'de her şey hakkında konuşmanız gerekiyor, buna yaş da dahil. Ancak motor sporlarında yaş sizi durduracak şey gibi gösteriliyor. Böyle olsaydı burada sadece genç pilotlar oldu."

"Benim geçen sezon evimden televizyondan izlediğim gibi izlediğinizde, Verstappen gibi size her zaman ekstra bir şeyler veren sürücüleri desteklemek istiyorsunuz. Yani, umuyorum ki işler onlar için iyi gider." ifadelerini kullandı.

"Eğer şu an şampiyonluğun en büyük adayını söyleyecek olsaydım, muhtemelen Verstappen derdim. Hamilton ve Verstappen, performans olarak çok yakınlar ve şampiyonluk mücadelesinin onlar arasında geçeceği açık. Bence kimin kazanacağı biraz da Mercedes ve Red Bull'un neler yapacağına bağlı olacak."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images