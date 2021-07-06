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Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

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Fernando Alonso, İspanyol gazetesi Marca'yla gerçekleştirdiği röportajda 2007 sezonunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'la herhangi bir sorun yaşamadığını, anlaşmazlıkların daha çok takımla yaşandığını belirtti.

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Alonso-McLaren ilişkisi, iki dönemde de farklı sebeplerden ötürü büyük hayal kırıklıklarına neden oldu.

2015-2018 yılları arasındaki ikinci dönem, pist üstündeki başarısızlıklar yüzünden hayal kırıklığı yaratırken; 2007 senesinde ise İngiliz ekibin oldukça rekabetçi bir araç olsa da pist dışında, takımın içinde yaşananlardan dolayı iki şampiyonluk da Ferrari'ye kaptırılmıştı. 

Meşhur "Spygate" soruşturması, McLaren’ın Markalar Şampiyonası'ndan diskalifiye olmasına ve günümüzde hâlâ rekor bir müddet olan 100 milyon dolarlık ceza ödemesine yol açmıştı. Takım içinde yaşananlardan sonra ise Alonso, sene sonunda McLaren'dan ayrılmıştı. 

Marca'yla gerçekleştirdiği özel röportajda, Alonso'ya ilk olarak 2007'de yaşananları unutup unutmadığı ve Hamilton'la günümüzde nasıl anlaştığı soruldu. İspanyol pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Tamamıyla unutuldu. Ayrıca Hamilton'la herhangi bir sorun yaşamadım, daha çok takımla anlaşmazlıklar yaşadım.

"Hamilton ve ben birbirimizi anlamıyorduk ama her zaman birbirimize saygı duyduk. Pist üstünde bile."

"Pazar günleri, kafamızda takımın içinde yaşananlar hakkında düşündüklerimizle piste çıkardık ama pist üstünde birbirimize saygı duyardık. Her zaman birbirimize saygı duyarak, sıkı bir şekilde mücadele etmeye çalıştık."

 

Alonso'ya ardından 2007 Macaristan Grand Prix'sinde neler yaşandığı soruldu, İspanyol pilot bu soruya "Hiçbir şey." cevabını verdi. 

Bunun üzerine, Alonso'ya pole pozisyonu almasının ardından 5 sıra grid cezası aldığı ima edildi. Alonso da "Ahhh, evet. Bir ceza vardı. Doğru, o sene Macaristan'da bir ceza almıştım." dedi ve bu konu üzerinde çok durmadı. 

Bazıları, 2007'de takım içinde yaşananlardan dolayı, Alonso'nun şampiyonluktan edildiğini düşünmekte. Alonso ise takım içinde yaşananlardan dolayı 2007'deki şampiyonluktan edilip edilmediği hakkında şunları söyledi: "Bilmiyorum, bilmiyorum. Dünya şampiyonalarında şampiyonluğun size geldiği ve sizden gittiği anlar olur."

"2007 şampiyonluğu bir puanla kaybedildi ve o bir puanı çoğu yerde toplayabilirdik. Ancak bunun hakkında düşünmüyorsunuz, geçmişe baktığınızda dünya şampiyonluğunu bir kez kazanmışsanız şanslı hissediyorsunuz."

" [Kimi] Raikkonen, 2005'te liderken 2 ya da 3 yarışta motoru patladı, 2006'da sondan bir önceki yarışta [Suzuka'da] Michael [Schumacher] yolda kaldı. Yani bu hesaplamaları yapmaya başlarsanız, belki de kazandığınız şampiyonlukları kazanamadığınızı; kaybettiğiniz şampiyonlukları ise kazandığınızı görürsünüz. Bu yüzden de alabildiğinizi alarak, her şeyin tadını çıkarmak daha iyi."

Alonso'ya İspanyol pilotun kaçan şampiyonluklarıyla alakalı çokça kez söylenen "Alonso, 5 puan daha toplasaydı, 5 kez dünya şampiyonu olacaktı." sözü ve bu konu hakkındaki görüşleri soruldu.

İspanyol pilot, 5 puan daha alsaydı 3 kez daha şampiyon olabileceğinin doğru olduğunu belirtti ve konu hakkında şunları söyledi: "Yani, bu doğru. Şampiyonluğu iki kez bir puanla kaçırdık, bir kere de üç puanla kaçırdık. İki kez şampiyon olduk, dört kez ikinci olduk."

"İki kez şampiyon olmamızın yanı sıra 5-6 sene şampiyonluk mücadelesi verdik. Ayrıca bazı son yarışlarda, 20. ya da 40. turlarda dünya şampiyonuyduk."

"Bir ya da iki şampiyonluğu sadece araç dominant olduğundan dolayı ya da şanstan dolayı kazanmamaktan gurur duyuyorum. Bence şampiyonluk mücadelelerinde her zaman güçlü bir pilotajla, güçlü bir takımın birleşimi olarak mücadele ettik ve şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmeden mücadelenin içinde olabilmek için savaştık."

 

Artık griddeki en yaşlı sürücülerden biri olan Alonso'ya genç sürücülerin kendisinden tavsiye isteyip istemediği soruldu. Alonso, genç pilotların "kendi yollarında ilerlediklerini" belirtirken; "yaş" konusunun bu sezon fazlasıyla abartıldığını da ekledi ve şöyle devam etti: "Herkes kendi yolunda ilerliyor. Dışarıdan bakan herkes yaşlara gerektiğinden fazla önem gösteriyor. Bu yıl bu konu çok abartıldı. Yaşlar hakkında cevaplamak zorunda kaldığım sorular ve dinlemek zorunda kaldığım klişeler çok fazlaydı."

"Sanırım bunun sebebi kariyerim boyunca bunun tam tersinin yaşanması. Bütün sportif kariyerimde katıldığım kategorilerde yarışan en genç pilotlardandım. Son olarak Indy ve Dakar'a gittim, orada da en genç pilotlardandım."

"Hayatım boyunca sürekli yaşımla alakalı soruları cevaplamak zorundaydım. Formula 1'de her şey hakkında konuşmanız gerekiyor, buna yaş da dahil. Ancak motor sporlarında yaş sizi durduracak şey gibi gösteriliyor. Böyle olsaydı burada sadece genç pilotlar oldu."

"Biraz kartinge benziyor: Hem 12 yaşında hem 16 yaşında çocuklar var ama biri diğerini yakın şekilde takip edebiliyor. Bence yaş çok da önemli değil."

 Alonso, hem Jos Verstappen'le hem de Max Verstappen'le yarışabildi. İspanyol pilot, bu sene Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'le de aynı gridde yarışıyor. 

Alonso'ya çocukların babalarına kıyasla performanslarını nasıl bulduğu soruldu. Çifte şampiyon, bunu değerlendirmek için daha çok erken olduğunu belirtti ve devam etti: "Biraz beklemeliyiz, bunu henüz bilemeyiz. Motor yarışları dünyasında kuşakların devam etmesi her zaman bir  gelenekti. Bu tutku, babadan oğula geçiyor."

"Carlos Sainz, Graham ve Damon Hill, Rosbergler (Keke ve Nico), Villeneuveler (Gilles ve Jacques), Piquetler (Nelson ve Nelsinho)... Yani bu bir gelenek. Şimdi de bunu Verstappen ve Schumacher'de görüyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Jos Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Jos Verstappen

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alonso, 2005 senesinde 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'i yenerek, Alman pilotun şampiyonluk serisine son vermişti. Bu sezon ise Verstappen, 7 kez dünya şampiyonu Hamilton'ı durdurmaya çalışıyor. 

Alonso'ya Verstappen'in bu sezon 7 kez dünya şampiyonu Hamilton'ı durdurup durduramayacağı soruldu. İspanyol pilot, şu anlık şampiyonluğun en büyük adayının Verstappen olduğunu belirtti.

"Eğer şu an şampiyonluğun en büyük adayını söyleyecek olsaydım, muhtemelen Verstappen derdim. Hamilton ve Verstappen, performans olarak çok yakınlar ve şampiyonluk mücadelesinin onlar arasında geçeceği açık. Bence kimin kazanacağı biraz da Mercedes ve Red Bull'un neler yapacağına bağlı olacak."

"Ancak bu sene çok daha rekabet dolu geçiyor ve sene sonuna kadar bu mücadele yakın geçecek."

Alonso, son olarak Verstappen'in sürüş stilinin kendi stiline benzeyip benzemediği hakkında konuştu ve "Bilmiyorum, bence sürüş stillerini karşılaştıramazsınız. Herkesin kendi stili var. Verstappen kesinlikle olağanüstü biri ve onu izlerken eğleniyorsunuz."

"Benim geçen sezon evimden televizyondan izlediğim gibi izlediğinizde, Verstappen gibi size her zaman ekstra bir şeyler veren sürücüleri desteklemek istiyorsunuz. Yani, umuyorum ki işler onlar için iyi gider." ifadelerini kullandı.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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