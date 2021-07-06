Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Artık griddeki en yaşlı sürücülerden biri olan Alonso'ya genç sürücülerin kendisinden tavsiye isteyip istemediği soruldu. Alonso, genç pilotların "kendi yollarında ilerlediklerini" belirtirken; "yaş" konusunun bu sezon fazlasıyla abartıldığını da ekledi ve şöyle devam etti: "Herkes kendi yolunda ilerliyor. Dışarıdan bakan herkes yaşlara gerektiğinden fazla önem gösteriyor. Bu yıl bu konu çok abartıldı. Yaşlar hakkında cevaplamak zorunda kaldığım sorular ve dinlemek zorunda kaldığım klişeler çok fazlaydı."

"Sanırım bunun sebebi kariyerim boyunca bunun tam tersinin yaşanması. Bütün sportif kariyerimde katıldığım kategorilerde yarışan en genç pilotlardandım. Son olarak Indy ve Dakar'a gittim, orada da en genç pilotlardandım."

"Hayatım boyunca sürekli yaşımla alakalı soruları cevaplamak zorundaydım. Formula 1'de her şey hakkında konuşmanız gerekiyor, buna yaş da dahil. Ancak motor sporlarında yaş sizi durduracak şey gibi gösteriliyor. Böyle olsaydı burada sadece genç pilotlar oldu."

"Biraz kartinge benziyor: Hem 12 yaşında hem 16 yaşında çocuklar var ama biri diğerini yakın şekilde takip edebiliyor. Bence yaş çok da önemli değil."

Alonso, hem Jos Verstappen'le hem de Max Verstappen'le yarışabildi. İspanyol pilot, bu sene Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'le de aynı gridde yarışıyor.