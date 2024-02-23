Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!"

Alonso, yeni AMR24'ün geçen yılki araca göre bir gelişime işaret ettiğini düşünüyor ancak rakip takımların kış aylarında kaydettiği ilerleme nedeniyle takımın 2023'teki hızlı başlangıcını tekrarlayacağını söylemekten çekiniyor.

Ancak iki kez şampiyon olan pilot, son takımlar şampiyonu Red Bull'un, motor kapağında Mercedes tarzı kanonlar ve dikey sidepod girişleri bulunan RB20 için yapılan 'şaşırtıcı' kapsamlı değişiklikler göz önüne alındığında bir adım daha önde olacağına inanıyor.

Bu nedenle Alonso, Red Bull'un lider pilotu Max Verstappen'in 2024 pilotlar şampiyonluğunun kesin olduğuna inanıyor ve İspanyol pilotun, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in şansını yok saydığı görülüyor.

Bence şu anda padokta bulunan 19 sürücü şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşünüyor. Kariyerinizin %99'unda böyle şeyler olur. Bu acımasız bir spor.

Alonso testlerden elde edilen ilk göstergeler hakkında, "Diğerlerinin ne yaptığını bilmek için kristal bir küreye sahip değilim."

"Max'in dünya şampiyonu olduğunu ve Red Bull'un sporu domine ettiğini düşünüyorum. Ayrıca, bu yıl sundukları konsept de bir sürpriz."

"Şu anda sadece onları izlemek ve nasıl performans gösterdiklerini görmek zorundayız."

"Bence şu anda padokta bulunan 19 sürücü şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşünüyor."

"Kariyerinizin %99'unda böyle şeyler olur. Bu acımasız bir spor." şeklinde konuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Erik Junius

Lewis Hamilton ve Mercedes teknik direktörü James Allison gibi F1'in önde gelen isimleri, takımların yeni araçlarının kazanma kapasitesine sahip olup olmadığını ilk turlardan itibaren bildiklerini söylüyor.

Alonso'ya Aston Martin'in formu sorulduğunda, Verstappen ve Red Bull'un - geçen yıl 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanan takımın - bu oranı aşma ihtimalinden bahsetti.

Alonso, "Şu anda [yarış kazanan bir aracımız olup olmadığını] söylemenin zor olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl Max'i ve Red Bull aracını gördükten sonra, bu yıl herkesin yarış kazanma şansının daha az olduğunu söyleyebilirim. Ama durum böyle." dedi.

42 yaşındaki Alonso, bu yıl şimdiye kadarki en iyi sezon öncesi fitness test sonuçlarını elde ettiğini iddia ediyor.

Ancak kişisel durumuna rağmen Alonso, 2015'ten 2018'e kadar McLaren'deki çalkantılı ikinci dönemine dayanarak bunun güçlü yarış sonuçlarına dönüşeceğinin garanti edilemeyeceğini düşünüyor.

Alonso, "[2015'te] süper formda, mutlu ve motiveydim ve 11 puan aldım [şampiyonayı 17. sırada bitirdim]. Yani bu spor her zaman ne hissettiğiniz ya da ne yaptığınızla ilgili değil." dedi.