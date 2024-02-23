Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, 20 Formula 1 pilotundan 19'unun Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden itibaren 2024 yılında şampiyon olamayacaklarını bildiklerine inanıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, yeni AMR24'ün geçen yılki araca göre bir gelişime işaret ettiğini düşünüyor ancak rakip takımların kış aylarında kaydettiği ilerleme nedeniyle takımın 2023'teki hızlı başlangıcını tekrarlayacağını söylemekten çekiniyor.
Ancak iki kez şampiyon olan pilot, son takımlar şampiyonu Red Bull'un, motor kapağında Mercedes tarzı kanonlar ve dikey sidepod girişleri bulunan RB20 için yapılan 'şaşırtıcı' kapsamlı değişiklikler göz önüne alındığında bir adım daha önde olacağına inanıyor.
Bu nedenle Alonso, Red Bull'un lider pilotu Max Verstappen'in 2024 pilotlar şampiyonluğunun kesin olduğuna inanıyor ve İspanyol pilotun, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in şansını yok saydığı görülüyor.
Bence şu anda padokta bulunan 19 sürücü şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşünüyor. Kariyerinizin %99'unda böyle şeyler olur. Bu acımasız bir spor.
Alonso testlerden elde edilen ilk göstergeler hakkında, "Diğerlerinin ne yaptığını bilmek için kristal bir küreye sahip değilim."
"Max'in dünya şampiyonu olduğunu ve Red Bull'un sporu domine ettiğini düşünüyorum. Ayrıca, bu yıl sundukları konsept de bir sürpriz."
"Şu anda sadece onları izlemek ve nasıl performans gösterdiklerini görmek zorundayız."
"Bence şu anda padokta bulunan 19 sürücü şampiyonluğu kazanamayacaklarını düşünüyor."
"Kariyerinizin %99'unda böyle şeyler olur. Bu acımasız bir spor." şeklinde konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Lewis Hamilton ve Mercedes teknik direktörü James Allison gibi F1'in önde gelen isimleri, takımların yeni araçlarının kazanma kapasitesine sahip olup olmadığını ilk turlardan itibaren bildiklerini söylüyor.
Alonso'ya Aston Martin'in formu sorulduğunda, Verstappen ve Red Bull'un - geçen yıl 22 Grand Prix'nin 21'ini kazanan takımın - bu oranı aşma ihtimalinden bahsetti.
Alonso, "Şu anda [yarış kazanan bir aracımız olup olmadığını] söylemenin zor olduğunu düşünüyorum."
"Bu yıl Max'i ve Red Bull aracını gördükten sonra, bu yıl herkesin yarış kazanma şansının daha az olduğunu söyleyebilirim. Ama durum böyle." dedi.
42 yaşındaki Alonso, bu yıl şimdiye kadarki en iyi sezon öncesi fitness test sonuçlarını elde ettiğini iddia ediyor.
Ancak kişisel durumuna rağmen Alonso, 2015'ten 2018'e kadar McLaren'deki çalkantılı ikinci dönemine dayanarak bunun güçlü yarış sonuçlarına dönüşeceğinin garanti edilemeyeceğini düşünüyor.
Alonso, "[2015'te] süper formda, mutlu ve motiveydim ve 11 puan aldım [şampiyonayı 17. sırada bitirdim]. Yani bu spor her zaman ne hissettiğiniz ya da ne yaptığınızla ilgili değil." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi" Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"
Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm" Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"
Alonso: "Ferrari ile F1'de yarışmak, geçen yıla kadar Hamilton'ın çocukluk hayali değildi!"
Alonso: "Ferrari ile F1'de yarışmak, geçen yıla kadar Hamilton'ın çocukluk hayali değildi!" Alonso: "Ferrari ile F1'de yarışmak, geçen yıla kadar Hamilton'ın çocukluk hayali değildi!"
2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler
2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler 2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler
Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"
Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak" Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli" Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Son Haberler
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar