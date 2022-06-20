Alonso: "14 numaralı araçtaki dayanıklılık sorunları azalmalı"

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Yarışa ikinci sıradan başlayan ve Mercedes pilotlarını arkasında tutabileceğini düşünen Alonso, damalı bayrağı ancak yedinci sırada görebildi.

İlk bölümü uzatan ve iki Sanal Güvenlik Aracı periyodunu da pas geçen İspanyol pilotun stratejisi motordaki bir sıkıntı dolayısıyla sekteye uğradı, bu da takım arkadaşı Esteban Ocon'un gerisine düşmesine sebep oldu.

Yuki Tsunoda'nın sebep olduğu Güvenlik Aracı periyodunda her iki Alpine pilotu da ikinci kez pite geldiler ve orta hamurları taktılar.

Son turlarda Ocon'u geçmeye çalışan -bir yandan da Bottas'ı savunan- Alonso takıma "hafta sonu boyunca yüz kat daha hızlı olduğunu" söyledi, ancak yine de yedincilikle yetindi.

Neden bu kadar geri düştüğü sorulan Alonso, "Motor, tek doğru cevap bu."

"20. turdan sonra, virajlardan çıkar çıkmaz enerjinin kesilmesine sebep olan bir motor sorunu baş gösterdi. Düzeltmeye çalıştık ancak işe yaramadı. Neyse ki yarıştan çekilmedik ve birkaç puan almayı başardık, o noktaya kadar podyum için savaştığımızı düşünüyorum."

"Yarışın başında Hamilton'a kıyasla kendimi güçlü hissettim, belki [Max] Verstappen ve [Carlos] Sainz'in hızına sahip değildik ancak Hamilton ve Mercedes'i kontrol edebiliyorduk."

"Evet, şanslı ya da şanssız sanal güvenlik araçları yarışı değiştirebilir, bu bir gerçek, yine de 3. veya 4. sıra için savaşıyor olabilirdik. Motor sorunu ortaya çıkmasının ardından tek odağımız hayatta kalmaya çalışmak, DRS elde etmeye çalışmak ve bunun için virajlarda kamikaze gibi ilerlemekti, nitekim DRS olmadığı sürece büyük risk altındaydım." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım arkadaşına karşı yaptığı "yüz kat daha hızlıydım" yorumu sorulan Alonso, "[Ocon'u] geçemedim. Sinir bozucuydu çünkü hafta sonu boyunca uçuyordum ve düzlüklerde bir saniye geride kalmama rağmen halen daha hızlıydım. Dolayısıyla yedinci sırada kalmamız inanılır gibi değil."

"Ocon ile aynı lastiklere sahiptim, çünkü ikimiz de Güvenlik Aracı periyodunda pite gelmiştik. Düzlüklerde bir saniye yavaştım, bu nedenle virajlarda 1.1-1.2 saniye civarı zaman kazanmaya çalışıyordum. Epey zorlayıcıydı."

"Sadece 14 numaralı araçta ortaya çıkan bir diğer dayanıklılık sorunu, büyük hayal kırıklığı. Bence bu hafta sonu altıncılık ve yedincilikten daha iyi sonuçlar elde edebilirdik."

"14 numaralı araçtaki bir dayanıklılık sorunu ve Sanal Güvenlik Aracı periyodundaki şanssızlıklardan ötürü podyumu veya daha iyi bir sonucu kaçırdık, ancak sadece şanssızlıkları kontrol edemeyiz. 14 numaralı aracın daha dayanıklı olması gerek." dedi.