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Alonso 10 sn ceza aldı, podyumu kaybetti!

Fernando Alonso, Suudi Arabistan GP'de almış olduğu 5 saniyelik cezayı kurallara uygun çekmediği gerekçesiyle yarıştan sonra 10 sn zaman cezası aldı ve podyumu kaybetti!

Abdullah Çelik
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Alonso 10 sn ceza aldı, podyumu kaybetti!
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Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk turda Sergio Perez'i geçerek liderliğe yükselen Alonso, startta griddeki cebinde düzgün durmadığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası almıştı.

Alonso bu cezayı yarıştaki tek pitinde çekerken, yarışın sonuna doğru ilginç bir şekilde Mercedes'ten George Russell'a Alonso ile aradaki farkı 5 sn altında tutması gerektiği, Alonso'nun ceza alabileceği söylendi.

Yarış bitene kadar böyle bir şey olmadı ve Alonso, Russell'ın 5 saniyeden fazla farkla önünde damalı bayrağı 3. sırada gördü ve podyum seremonisi boyunca kutlamalara katıldı.

Ancak podyum kutlamaları sona erdikten sonra Alonso'ya 10 sn zaman cezası verildiği açıklandı. Alonso'nun pitinde 5 sn'den önce işlem yapıldığı (arka krikonun araca teması), bu yüzden cezanın doğru çekilmediği gerekçesiyle 10 sn zaman cezası verildi. Benzer bir ceza, Bahreyn'de de Esteban Ocon'a verilmişti. Bu cezayla Alonso 4. sıraya gerilerken Russell 3. sıraya çıktı ve fiziksel olarak orada olmasa da podyumu kazanmış oldu.

Alonso dördüncü sıraya gerilemesiyle 100. podyumunu da kaybetmiş oldu.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajlarda Alonso, "Ne sezon oluyor ama! Bir ay önce aracı tanıttığımızda muhtemelen böyle sonuçlar düşünülmezdi ancak bu adamlar harika bir araç yaptılar."

"Bahreyn'de harika bir yarış çıkarmıştık, burada da aynısını yaptık. İyi bir strateji ve iki podyum." dedi.

Starttaki hatası için Alonso, "Açıkçası bir hata yapmışım ve bunu yeniden incelemem lazım."

"5 sn zaman cezası aldığımı söylediklerinde, sorun olmadığını, 5 saniyeyi telafi etmek için biraz daha hızlı sürmem gerekeceğini söyledim. Ancak yeniden incelemem lazım." 

"Zorlu bir yarıştı ancak takım bana böyle bir güç verdi. Tüm yarış boyunca sıralama turuymuş gibi zorladım."

"Şu an için Red Bull belki ulaşılamaz seviyede ancak diğerleri de arkamızda. Bu yüzden mutluyum." dedi.

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