Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Montreal'da F1 tarihinin en enteresan seanslarından birini geride bıraktı çünkü Kanada GP'nin birinci antrenman seansında araçlar sadece 4 dakika kadar sürüş yapabildiler ve ardından tüm seans kırmızı bayraklar altında geçti.

Hem de pistin yarışmak için tamamen uygun hâlde olmasına rağmen! Seansın ilk dakikalarında Pierre Gasly'nin yolda kalmasıyla çıkan kırmızı bayraklar, Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun nedeniyle seans sonuna kadar devam etti ve 1. antrenman seansı boşa gitmiş oldu.

Kısacası pistteki kamera sistemi çalışmayı durdurdu ve FIA'ya pistin görüntüleri gidemedi. Formula 1 gibi bir organizasyonun böylesine bir sorun nedeniyle bir antrenman seansı kaybetmesi, Fernando Alonso'ya göre utanç verici.

Konu hakkında konuşan Alonso, "Taraftarlar piste erkenden geldiler, oturdular ve beklediler. Sonrasında biz 1. antrenman seansında sürüş yapamadık. Zaman zaman spor olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz, bu tarz sorunlar utanç verici."

"Pistteki kameralar çalışmadığı için sürüş yapamıyoruz ve bu sporda bu konu hakkında bir B planımız olmuyor." yorumlarında bulundu.