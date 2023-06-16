Kayıt Ol
Önceki / Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Sonraki / Mercedes: "F1, araç ağırlığını bir takım sorunu haline getirmeli"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"

Fernando Alonso, Kanada GP 1. antrenmanının kaybedilmesine neden olan CCTV sorununu "utanç verici" olarak nitelendiriyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Montreal'da F1 tarihinin en enteresan seanslarından birini geride bıraktı çünkü Kanada GP'nin birinci antrenman seansında araçlar sadece 4 dakika kadar sürüş yapabildiler ve ardından tüm seans kırmızı bayraklar altında geçti.

Hem de pistin yarışmak için tamamen uygun hâlde olmasına rağmen!  Seansın ilk dakikalarında Pierre Gasly'nin yolda kalmasıyla çıkan kırmızı bayraklar, Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun nedeniyle seans sonuna kadar devam etti ve 1. antrenman seansı boşa gitmiş oldu. 

Kısacası pistteki kamera sistemi çalışmayı durdurdu ve FIA'ya pistin görüntüleri gidemedi. Formula 1 gibi bir organizasyonun böylesine bir sorun nedeniyle bir antrenman seansı kaybetmesi, Fernando Alonso'ya göre utanç verici.  

Konu hakkında konuşan Alonso, "Taraftarlar piste erkenden geldiler, oturdular ve beklediler. Sonrasında biz 1. antrenman seansında sürüş yapamadık. Zaman zaman spor olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz, bu tarz sorunlar utanç verici."

"Pistteki kameralar çalışmadığı için sürüş yapamıyoruz ve bu sporda bu konu hakkında bir B planımız olmuyor." yorumlarında bulundu. 

Ayrıca okuyun:

İlk seanstaki kayıp zamanı biraz da olsa telafi edebilmek adına ikinci antrenman seansı 30 dakika daha erken başladı ve 90 dakika sürdü. 

Hamilton bunun iyi bir karar olduğunu söylese de kendisi de taraftarlar için üzgün. 

Birinci seans boş geçtiğinden enteresan bir gün oldu. Taraftarlar için çok kötü hissettim ve dünden itibaren harika bir taraftar topluluğu var. Bütün şehir çok heyecanlı. CCTV kameralarına ne oldu bilmiyorum."

"İkinci seansta piste çıkabildiğimiz için mutluyum, 1.5 saatlik bir seans olması güzeldi. Uzun süredir bu kadar uzun bir seansımız olmamıştı ve bu yüzden zamanımızı en verimli şekilde kullanamıyormuşuz gibi hissettim." 

Fans fill the grandstands

Fans fill the grandstands

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"

Mercedes: "F1, araç ağırlığını bir takım sorunu haline getirmeli"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!

MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!

MotoGP
Almanya GP

MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı! MotoGP Almanya: Martin, Bagnaia'nın 0.060 sn önünde zafere ulaştı!

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Formula 1
Kanada GP

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!

Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!

Formula 1
Kanada GP

Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı! Resmi: Hulkenberg, kırmızı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!

Son Haberler

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

F1 Formula 1
Kanada GP

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

F1 Formula 1
Kanada GP

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

F1 Formula 1
Kanada GP

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Formula 1
Kanada GP
Filip Cleeren

Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Formula 1
Kanada GP
Zeynep Taş

Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Formula 1
Kanada GP
Ezel Tan

Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

Formula 1
Kanada GP
Adam Cooper

FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı! FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Formula 1
Kanada GP
Matt Kew

F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi? F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Formula 1
Kanada GP
Can Çarpıcı

Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol