Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Fernando Alonso, Kanada GP 1. antrenmanının kaybedilmesine neden olan CCTV sorununu "utanç verici" olarak nitelendiriyor.
Hem de pistin yarışmak için tamamen uygun hâlde olmasına rağmen! Seansın ilk dakikalarında Pierre Gasly'nin yolda kalmasıyla çıkan kırmızı bayraklar, Kapalı Devre Televizyon Sistemi'ndeki sorun nedeniyle seans sonuna kadar devam etti ve 1. antrenman seansı boşa gitmiş oldu.
Kısacası pistteki kamera sistemi çalışmayı durdurdu ve FIA'ya pistin görüntüleri gidemedi. Formula 1 gibi bir organizasyonun böylesine bir sorun nedeniyle bir antrenman seansı kaybetmesi, Fernando Alonso'ya göre utanç verici.
Konu hakkında konuşan Alonso, "Taraftarlar piste erkenden geldiler, oturdular ve beklediler. Sonrasında biz 1. antrenman seansında sürüş yapamadık. Zaman zaman spor olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz, bu tarz sorunlar utanç verici."
"Pistteki kameralar çalışmadığı için sürüş yapamıyoruz ve bu sporda bu konu hakkında bir B planımız olmuyor." yorumlarında bulundu.
İlk seanstaki kayıp zamanı biraz da olsa telafi edebilmek adına ikinci antrenman seansı 30 dakika daha erken başladı ve 90 dakika sürdü.
Hamilton bunun iyi bir karar olduğunu söylese de kendisi de taraftarlar için üzgün.
Birinci seans boş geçtiğinden enteresan bir gün oldu. Taraftarlar için çok kötü hissettim ve dünden itibaren harika bir taraftar topluluğu var. Bütün şehir çok heyecanlı. CCTV kameralarına ne oldu bilmiyorum."
"İkinci seansta piste çıkabildiğimiz için mutluyum, 1.5 saatlik bir seans olması güzeldi. Uzun süredir bu kadar uzun bir seansımız olmamıştı ve bu yüzden zamanımızı en verimli şekilde kullanamıyormuşuz gibi hissettim."
Fans fill the grandstands
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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