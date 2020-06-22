Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı

Haber, daha önce duyurulduğu üzere yarışları ücretsiz olarak ekrana getiren RTL'nin (2020'nin ardından) 30 yılı aşkın bir sürecin ardından F1 yarışlarını yayınlamayı bırakacağı anlamına geliyor.

Daha önce, RTL ve Sky Alman pazarında paralel olarak çalışıyorlardı.

Anlaşma kapsamında Sky Sports News HD kanalı, dört yarışı ücretsiz olarak ekrana getirecek ve ayrıca 30 dakikalık özel özet görüntüleri de olacak.

Almanya ilk özel 7/24 F1 kanalına sahip olacak ve daha fazla sosyal medya içeriği üretilecek.

Anlaşma, kriz nedeniyle maddi zorluklar yaşayan Formula 1 için son derece önemli olacak.

RTL'nin F1'den ayrılarak futbola daha fazla odaklanma kararı, Pazar günü resmen doğrulanmıştı.

Alman kanal, Michael Schumacher'ın ilk kez yarıştığı 1991 yılından bu yana Formula 1 yarışlarını yayınlıyordu

RTL ayrılığın temel sebebinin finansal olduğunu da doğruladı.