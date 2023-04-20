Almanya, F1 takvimine dönüş için umutlu

En son 2019 sezonunda unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapan Hockenheim'ın takvimden düşmesiyle birlikte, Almanya takvimdeki yerini kaybetti.

Ülke her ne kadar COVID-19 etkisindeki 2020 sezonunda Nürburgring'deki Eifel GP'si ile geçici bir yarış düzenlese de, bu yarış da kalıcı olmadı; sonuç olarak, üç sezondur Almanya'da F1 düzenlenmiyor.

Daha çok mali sebeplerden ötürü yakın zamanda bir Almanya GP'si mümkün görünmese de, Hockenheim pist direktörü Jorn Teske'

Sport1'e konuşan Jorn Teske, "Formula 1'in Almanya'ya geri dönmesini çok istiyoruz. Dünya çapındaki ünümüzü bu spora borçluyuz ve geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Formula 1'in pist ve pistin etrafındaki bölge için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz."

"Mali açıdan bakarsak, kâr etmek zorunda değiliz ama zarar da edemeyiz. Formula 1 bizi mahvetmemeli, bu yüzden yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulmalıyız."

"Mali yükü hafifletmek için olası bir çözüm, başka bir pistle işbirliği yapmak olabilir."

"Her iki yılda bir yarış düzenlemeye kesinlikle açığız. Örneğin Nürburgring ile bir rotasyon olursa, bu hem Alman taraftarlar hem de benim için harika olur."