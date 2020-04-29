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Formula 1 / Son dakika

Almanya, 2020 F1 takvimine dönebilir

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Almanya, 2020 F1 takvimine dönebilir
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 07:13

Almanya'nın Hockenheim pisti, başlangıçta 2020 takviminde yer alamasa bile, mevcut durumdan ötürü takvime dönmek için Liberty Media ile görüşüyor.

Maddi sıkıntılarla boğuşan Hockenheim, 2019 yılında Mercedes'in desteğiyle birlikte takvimde yer almıştı ancak 2020 sezonu takviminde yer almadı çünkü Formula 1'e ev sahipliği yapmak için yeterli bütçeleri yoktu ve bunu sponsorlardan da elde edemediler.

Bu yüzden Hockenheim, her ne kadar son yıllarda en heyecan verici yarışlara ev sahipliği yapsa da takvimden düştü.

Ancak koronavirüs, tüm durumu tersine çevirmiş gibi görünüyor.

Liberty Media, televizyon yayın hakları için mevcut sözleşmenin gerektirdiği minimum 15 yarışı gerçekleştirmek için arka planda neler yapabileceğine bakıyor ve yarışı boş tribünler önünde gerçekleştirmeye hevesli pistlerle görüşme halinde.

FAZ'ın haberine göre Formula 1 yönetimi, Formula 1 yarışı ve pistin hazırlanma süresi konusunda Hockenheim'la iletişime geçti.

Hockenheim, Formula 1 ile teması doğruladı ve tüm tekliflere açık olduklarını duyurdu.

Auto Bild'e konuşan pistin direktörü Jorn Teske, "Konuyu gerçekten konuştuk. Hepimiz Formula 1 takviminin tepetaklak olduğunu görüyoruz ve Formula 1, bu yaz bir yarış gerçekleştirmeye ilgi gösterirse bunun hakkında konuşmaya hazır oluruz. Elbette tek koşul sağlık gereksinimlerinin karşılanması ve finansal fizibilite anlamında garanti sağlanması." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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