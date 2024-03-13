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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alman basınından ilginç Newey iddiası

Auto Motor und Sport'a göre Christian Horner, Adrian Newey'nin Red Bull RB17 hiper araç projesine odaklanmasını istiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Kariyeri boyunca Formula 1'in gördüğü en hızlı araçlardan bazılarını tasarlayan ve hemen hemen her döneme damgasını vuran Adrian Newey'nin Red Bull'la uzun vadeli kontratı bulunuyor.

Yine de Newey, gösterdiği başarılı performansa rağmen F1'in günlük işlerinden sıkıldığını defalarca dile getirdi.

Bundan ötürü Red Bull'da teknik direktörlük görevini Pierre Wache üstleniyor ve altında pek çok kıdemli isim var.

Fakat Newey, yakında F1 projesinden tamamen ayrılabilir.

Alman Auto Motor und Sport gazetesi, Newey'nin Red Bull içerisindeki güç çatışmasında takım patronu Christian Horner'ın yanında yer almadığı için artık böyle bir senaryonun mümkün olduğunu iddia ediyor.

Söylentilere göre Horner, Newey'i takımdaki görevinden uzaklaştırmaya hazır; Newey bundan ötürü tamamen gelecek yıl üretimine başlanması planlanan Red Bull RB17 hiper araç projesine odaklanabilecek.

Söylentiler doğru çıkarsa, Red Bull yakında 2026 aracı üzerinde çalışmaya başlayacağı için bu karar çok garip görünecek.

Yine de Horner'ın, Formula 1'de Newey ve Verstappen olmadan da kazanabileceklerine inandığı belirtilmişti. Bu açıdan haber pek de şaşırtıcı değil.

Şimdilik bu konuyla ilgili Red Bull'dan gelmiş bir doğrulama yok.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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