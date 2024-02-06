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Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir

Sebastian Vettel'in "beklenen geri dönüşü" 2025 yılında Mercedes ile olabilir. En azından Alman basınının tahmini bu yönde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Sebastian Vettel

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası takımdan ayrılmasıyla, gridin en gözde koltuklarından birisi boşa çıktı ve bu koltuğu isteyen çok fazla isim var.

Fakat burada Mercedes'in alacağı karar büyük önem taşıyor ve Toto Wolff, bazı sürprizlere imza atabileceklerinin sinyallerini verdi.

Seçenekler arasında Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Carlos Sainz ve şu anda emekliliğinin tadını çıkaran Sebastian Vettel var.

Alman pilotla ilgili iddialar Toto Wolff tarafından yalanlanmıştı.

Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı. Düzenli olarak temas halindeyiz ve birbirimizle konuşuyoruz. Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değil." demişti.

Fakat Alman F1-Insider'ın haberine göre Vettel, geri dönmeyi arzuluyor olabilir.

F1-Insider'da yayınlanan haberde, "Vettel'in Formula 1'e dönüşü oldukça olası."

"Ferrari'ye veda ederek kariyerine son veren ve daha sonra Mercedes'le yarışmaya geri dönen idolü Michael Schumacher'in izinden gidebilir."

"Sebastian için geri dönüş oldukça cazip bir senaryo gibi görünüyor." denildi.

Ayrıca Sky Germany de Vettel'in Hamilton'dan boşalan koltuğa talip olabileceğini ve geri dönmesi halinde, idolü Michael Schumacher'in izinden gitmiş olacağını yazdı.

Four times world champion Sebastian Vettel

Four times world champion Sebastian Vettel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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