Alman basınına göre Vettel, Mercedes'le F1'e dönmek isteyebilir
Sebastian Vettel'in "beklenen geri dönüşü" 2025 yılında Mercedes ile olabilir. En azından Alman basınının tahmini bu yönde.
Mercedes'te Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası takımdan ayrılmasıyla, gridin en gözde koltuklarından birisi boşa çıktı ve bu koltuğu isteyen çok fazla isim var.
Fakat burada Mercedes'in alacağı karar büyük önem taşıyor ve Toto Wolff, bazı sürprizlere imza atabileceklerinin sinyallerini verdi.
Seçenekler arasında Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Carlos Sainz ve şu anda emekliliğinin tadını çıkaran Sebastian Vettel var.
Alman pilotla ilgili iddialar Toto Wolff tarafından yalanlanmıştı.
Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı. Düzenli olarak temas halindeyiz ve birbirimizle konuşuyoruz. Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değil." demişti.
Fakat Alman F1-Insider'ın haberine göre Vettel, geri dönmeyi arzuluyor olabilir.
F1-Insider'da yayınlanan haberde, "Vettel'in Formula 1'e dönüşü oldukça olası."
"Ferrari'ye veda ederek kariyerine son veren ve daha sonra Mercedes'le yarışmaya geri dönen idolü Michael Schumacher'in izinden gidebilir."
"Sebastian için geri dönüş oldukça cazip bir senaryo gibi görünüyor." denildi.
Ayrıca Sky Germany de Vettel'in Hamilton'dan boşalan koltuğa talip olabileceğini ve geri dönmesi halinde, idolü Michael Schumacher'in izinden gitmiş olacağını yazdı.
Four times world champion Sebastian Vettel
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Son Haberler
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir" Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams" Albon: "Söylentiler bana gurur veriyor ama önceliğim Williams"
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi? Sauber'in yeni görünümlü F1 aracı, takımı arka sıralardan uzaklaştırabilecek mi?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar