Alman basınına göre Porsche, F1'e girmekten vazgeçti
RTL Almanya'nın haberine göre Porsche, Red Bull ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Formula 1'e girmeme kararı aldı.
Volkswagen Grubu'nun 2026'dan itibaren Formula 1'e hem Audi hem de Porsche ile gireceği iddia ediliyordu.
Belçika GP öncesinde Audi, yeni motor düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında Formula 1'e gireceğini doğruladı. Ancak Porsche için işler bir anda tersine döndü.
Alman üretici, motor tedarikçisi olarak spora girmek ve Red Bull ile ortaklık kurmak istiyordu. Ancak Red Bull, takımın yarısını Porsche'ye satmak istemediği için, taraflar arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.
Bu konuya ilişkin duyuru yapıldığında, Porsche'nin başka partnerler aradığı belirtilmişti ancak bir aydan kısa bir süre önce işler değişmişe benziyor.
RTL Deutschland, CEO Oliver Blume liderliğindeki Porsche yönetim kurulunun Formula 1'e katılmaktan tamamen vazgeçme kararı aldığını bildirdi.
Habere göre Porsche, hemen galibiyet savaşı vermek istiyor ve Red Bull dışında bir ortakla bunu yapmalarının mümkün olmadığı sonucuna vardılar.
15 Ekim, üreticilerin yeni motor kurallarına kayıt olması için son tarih olarak belirlenmişti, bundan ötürü Porsche'nin önümüzdeki 12 günlük süreçte kararını duyurması bekleniyor.
Bu arada Audi'nin 2026'da Formula 1'e katılacağı zaten biliniyor. Alman üreticinin şu anda Alfa Romeo ile çalışan Sauber ile ortaklık kurması bekleniyor.
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