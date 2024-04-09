Alman basınına göre Mercedes'in hedefinde üç isim var

Mercedes, 2024 sezonunun ardından Lewis Hamilton'ın yerini kimin alacağı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Koltuk için son dönemde adı anılan isimler arasında Sebastian Vettel vardı; Aragon'da Porsche'nin hiper aracını test ettikten sonra Le Mans'ta yarışacağı spekülasyonlarına kapı aralayan Vettel, Formula 1'e geri dönme ihtimalini göz ardı etmedi ve takım patronlarıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Japonya Grand Prix'sinin yapıldığı Suzuka'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Toto Wolff, Vettel ihtimalini reddetmedi.

Fakat Bild'in özel haberine göre Mercedes'in listesinde üç isim var ve bu isimler arasında Sebastian Vettel yer almıyor.

Üç kişilik listenin en tepesinde 26 yaşındaki Verstappen yer alıyor. Hollandalı pilotun 2028 sonuna kadar sözleşmesi var fakat Red Bull'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

Listedeki diğer adaylar, Mercedes'in 17 yaşındaki yeteneği Kimi Antonelli ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso.

Carlos Sainz'ın geleceğiyle ilgili kararı şu an vermek istemesinden ötürü Audi'ye imza atma ihtimali de epey yüksek görünüyor.