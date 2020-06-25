Alman basınına göre Ferrari, Avusturya'ya çok az güncelleme götürecek

Motorsport.com İtalya ve İtalyan La Gazzetta dello, Ferrari mühendislerinin Avusturya GP için büyük güncellemeler hazırladığını öğrenmişti.

Buna göre Ferrari, SF1000'in daha fazla yere basma gücüne sahip olması için önemli aerodinamik parçalara ek olarak tamamen yeni bir vites kutusu tasarımı ve yeni versiyon güç ünitesi getirecekti.

Ancak bugün Alman Auto Motor und Sport gazetesi bu bilgilerin doğru olmadığını ve bunun Ferrari tarafından doğrulandığını iddia etti.

Avusturya GP'de Ferrari'nin elle tutulur hiçbir güncellemesi olmayacak ve muhtemelen ilk ciddi güncellemeler Macaristan GP'den sonra getirilecek.

Ferrari böylelikle -hemen- güncelleme getirmek yerine aracı anlamaya odaklanmış gibi görünüyor.

Bu hamle gerçek olursa, Red Bull ve Mercedes'in yeni güncellemeler getireceğini doğrulamasının ardından Ferrari'nin nasıl bir pozisyonda olacağı merak konusu olacak.

Ferrari içinden "adı açıklanmayan" bir isim Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "İlk yarışlarda araçtaki değişiklik sayısı asgari seviyede olacak. SF1000'in özelliklerini anlamak bizim için daha önemliydi ve bu yönde iyi bir adım atmayı başardık."