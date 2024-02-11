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Alman basınına göre Alonso, Mercedes koltuğuyla ilgileniyor olabilir

Alman F1-Insider.com'a göre Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Lewis Hamilton'dan boşalan koltukla ilgileniyor.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

2013 yılının başından beri Mercedes için yarışan Lewis Hamilton, bu yılın ardından Ferrari'ye geçecek.

İngiliz pilotun Ferrari'de neler yapabileceği edildiği kadar, Mercedes'in Hamilton yerine kiminle anlaşacağı da merak ediliyor.

Takımın George Russell ile uzun vadeli anlaşması bulunurken, ikinci koltuk için daha kısa vadeli bir tercih yapılabilir.

Bu açıdan kariyerinin sonuna yaklaşan fakat geçen yıl harika bir performans sergileyen Fernando Alonso ideal bir aday gibi görünüyor.

Aston Martin Racing ile sözleşmesi 2024 yılının sonunda bitecek olan Alonso, yeşil tulumla sekiz kez podyuma çıkmayı başarmıştı.

Alman F1-Insider.com'a göre Alonso sürücü piyasasını "büyük bir ilgiyle" takip ediyor ve şimdiden Mercedes koltuğu için nabız yokluyor.

Gazetenin edindiği bilgilere göre Alonso, henüz takım patronu Toto Wolff'un listesinde yer almıyor fakat yakında bu durum değişiklik gösterebilir.

Alonso'nun iyi bir sezon başlangıcı yapması halinde Mercedes'le görüşmeler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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