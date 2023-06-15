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Formula 1 Haberler

Alman basını: "Vettel, 2024 Le Mans 24 Saat ile pistlere geri dönmek istiyor"

Alman RTL ve NTV'ye göre Sebastian Vettel, efsanevi Le Mans 24 Saat ile pistlere geri dönmek istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his final race in F1

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılmış ve emekli olmuştu. Ancak Alman pilot, yarışları özlediğini her fırsatta kabul etti.

Eylül ayında F1 aracının direksiyonuna geçecek olan Vettel, 2011 Red Bull'uyla Nordschleife'da bir gösteri sürüşü yapacak.

Şimdi Vettel'in yeniden mücadeleye dönmek istediği ve bundan ötürü seçeneklerine bakmaya başladığı öne sürüldü.

Alman RTL ve NTV'nin haberine göre Vettel, bu kapsamda Le Mans 24 Saat yarışıyla pistlere geri dönmeyi istiyor.

Haberde, "Edindiğimiz bilgilere göre Vettel, efsanevi Le Mans 24 Saat yarışına katılmayı düşünüyor."

"Geri dönüş, Sebastian'ın serinin tarihinden ve araçlarından büyülenmesi ve 2024'te orada yarışabileceğini hayal edebilmesi nedeniyle gerçekçi bir seçenek gibi görünüyor." denildi.

Vettel'in adı Audi F1 takımıyla da anılıyor. Eğer böyle bir düşüncesi varsa, farklı serilerde yarışarak kendisini formda tutmaya çalışabilir.

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