Alman basını: "Horner ve Newey arasındaki ilişki bozuldu"
Alman basınına göre Adrian Newey ile Christian Horner arasındaki yakın bağ artık kopmuş durumda ve Horner ayrılsa bile Newey, Red Bull'a sadık kalacak.
Formula 1 sezonu henüz başlamadı, fakat haber yoğunluğu şu anda Dünya Şampiyonası finalinden hemen önceki kadar yüksek: Lewis Hamilton Ferrari'ye geçiyor, Sauber'in yeni ismi Stake İsviçre'de sorun yaratıyor ve Red Bull'da Christian Horner'ın başı belada.
F1-insider.com ve Hollandalı "Telegraaf" Pazartesi günü Red Bull takım patronu hakkında bir iç soruşturma başlatıldığını öğrendi.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Horner, cuma günü duruşmaya çıkacak ve bu toplantıda geleceğiyle ilgili nihai karar verilecek.
Horner şu anda istifa etmeyi düşünmüyor ve hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.
Suçlamaları kimin ortaya attığı bilinmiyor fakat iddialar bu suçlamaların takım patronunun yakın bir iş arkadaşından geldiği yönünde.
BILD'in haberinde "özel fotoğrafların" rol oynadığı söyleniyor. İngiliz medyasına göre ise Horner'ın aşırı agresif yönetim tarzı problemli.
Konunun RedBull'un ana şirketi tarafından soruşturuluyor olması, sınırların büyük ölçüde aşıldığına işaret ediyor.
Horner'ın başına bela olabilecek şey ise Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz'in vefanının ardından Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya karşı başlattığı iç iktidar mücadelesi gibi görünüyor.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
2023'ün sonunda, Horner'ın Marko'nun ayrılmasını istediği fakat başarılı olamadığı iddia edilmişti.
Marko'nun sözleşmesi bu yıl 2026'ya kadar uzatıldı ve mevcut durumda Marko'nun Horner'ı aktif olarak desteklemesi pek de olası değil.
Horner'ın Adrian Newey ile olan yakın ilişkisinin de kendisine yardım etmesi mümkün görünmüyor. Hatta F1-Insider.com'ın haberine göre bu dostluk bağı artık kopmuş durumda.
Newey, Red Bull'a Horner olmadan da takımda kalacağını iletti.
Tüm bunlar aklanması durumunda bile, Horner'ın takım içerisindeki konumunu zayıflatacak gibi görünüyor.
İngiliz patronun halefi şimdiden tartışılmaya başlandı. En sık telaffuz edilen isim Jonathan Wheatley.
Kendisi 15 Şubat'ta geçici olarak takımı temsil edebilir.
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