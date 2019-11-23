Allison'un liderliğindeki ilk yarış "berbat" geçti
Mercedes'in Formula 1 Teknik Patronu James Allison, takım patronu Toto Wolff'ün yokluğunda en üst düzey isim olmaktan keyif aldığını ancak yarışın kendileri için berbat geçtiğini söyledi.
Brezilya'da Lewis Hamilton'ın son cezasının ardından 7. sırada yarışı tamamlaması, Valtteri Bottas'ın motor sorunuyla yarış dışı kalmasının ardından Mercedes, bu sezon en kötü yarışlarından birisini geçirmiş oldu.
Takım patronu Toto Wolff, 2013'ten bu yana ilk defa bir yarışa katılamadı. Wolff, Formula 1'de her şey netleştiği için bu hafta sonu Mercedes'in Formula E takımını ilk yarışında yalnız bırakmak istemedi.
Wolff'un yokluğunda takım içerisindeki en üst düzey isim Allison'du ve Allison, Wolff'un medya görevlerini yerine getiren, aynı zamanda takım patronları buluşmasına katılan isim oldu.
Allison, hafta sonunun kendisi için diğer yarışlardan pek farklı geçmediğini ancak yine de daha iyi geçmesini umduğunu kabul etti.
Motorsport.com'a konuşan Allison, "Dürüst olmak gerekirse normalde ne yapıyorsam yine aynılarını yaptım. Sadece medya seansı gibi birkaç ekstra şey yapmış oldum."
"Ancak genel olarak normalde yaptığım şey, mühendislerle iletişim halinde olmak, onlara yardımcı olacak şeyler söylemeye çalışmak. Bu açıdan Brezilya da farklı değildi. Buraya takım patronu olarak değil, teknik patron olarak geldim. Takım patronu Toto, burada olmak yerine farklı işlerle ilgilenmek zorundaydı."
"Bundan keyif almadığımı söylersem yalan olur. Her zaman piste gelmekten keyif alırım. Sadece böyle böyle berbat bir yarış geçirmek çok kötü oldu." dedi.
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|Editör
|Adam Cooper
Allison'un liderliğindeki ilk yarış "berbat" geçti
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