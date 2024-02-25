Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"

Red Bull, RB19'un geçen yıl 22 yarışın 21'ini kazanarak elde ettiği büyük başarının ardından bu sezon farklı bir tasarım yaklaşımı benimseyerek Formula 1 padoğunu şaşırttı.

Bu alanlardan biri de RB20'nin soğutma sistemi ve rakipler en son tasarımın pratikte nasıl çalışacağına daha yakından bakmak istiyor.

Mercedes, W15'in ön kanadına getirdiği tasarımla dikkatleri üzerine çekti ve yeni kanatlarının FIA düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için bir 'tel' kullanırken başka yerlerde de yenilikler yaparak övgü aldı.

Ancak Red Bull'da Allison, takımın RB20'yi soğutma şeklinin "hafif ve ince yapılı" görünmediğini gözlemledi ve bunun nedenlerini özellikle anlamak istiyor.

Formula 1 padoğunun bir araştırma yuvası olması nedeniyle, takımlar genellikle rakiplerinin yeniliklerini zamanında fark ederler, ancak yeni araçların piyasaya sürüldüğü dönem, yeni tasarımlar üzerinde çalışılırken belirsizliği de beraberinde getirir.

Sky Sports F1'den Ted Kravitz'e bu sezon padokta kendisini şaşırtan herhangi bir özellik olup olmadığını sorduğunda Allison, "Red Bull garajına davet edilmeyi ve motor kapağını çıkarıp altında ne olduğunu görmeyi çok isterdim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Orada kesinlikle farklı bir yaklaşım benimseniyor çünkü soğutma sistemlerini göründüğü gibi kesinlikle hafif ve ince yapılı değil."

"Bunu yapmalarının bir nedeni var ve bu nedenin ne olduğunu bilmek isterdim ama henüz çözemedik." dedi.

Mercedes testlerin ardından kendi beklentileri konusunda olumlu konuştu ve hem Lewis Hamilton hem de George Russell W15'in 2023'teki rakiplerine kıyasla ileriye doğru atılmış bir adım olduğuna inandıklarını ifade ettiler.

Ancak diğer tüm takımların geçen sezona kıyasla gelişme kaydetmesi ve Red Bull'un RB20 tasarımıyla farklı bir yol izlemesi nedeniyle Allison, sezona şampiyonluklarını korumak için favori olarak girenlerin son Dünya Şampiyonları olduğuna inanıyor.

Allison, "Red Bull'un aracını geliştirip ileriye dönük adım atmalarının kimseyi şaşırttığını sanmıyorum."

"Ancak kovalamacada iyi bir yumruk atacağımızı düşünüyorum ve umarım yıl boyunca güçlü bir şekilde gelişeceğiz." dedi.

2024 sezonu önümüzdeki hafta sonu Bahreyn'de başlayacak. Perşembe günü serbest antrenmanlar, cuma günü sıralama turları ve 2 Mart Cumartesi günü Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.