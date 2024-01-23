Allison, W15 üzerindeki çalışmalarından yelken yarışlarına hazırlanmaya zaman bulamamış

Allison, takımın 2023 sezonuna kötü başlamasının ardından Mercedes'in teknik sorumlu görevine geri getirildi. Eski Ferrari ve Lotus çalışanı 2024 için yeni W15'in tasarımına liderlik etti.

Allison'ın üst düzey bir pozisyona dönüşü, 2021 yılında Mercedes'in baş teknik direktör olduktan sonra, F1 görevlerini INEOS Team UK Britannia'nın America's Cup takımındaki benzer bir rolle dengeleyerek Mercedes'in Uygulamalı Bilim bölümünden gelen girdilerle teknik lider olarak hareket etmesiyle gerçekleşti. Mercedes perşembe günü yaptığı açıklamada Allison'ın takımla uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. 37. America's Cup bu yılın sonlarında F1'in İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Barselona'da gerçekleştirilecek.

Eski Sky F1 sunucusu Ainslie'nin eşi Georgie ile Performance People podcast'ine katılan Allison, Mercedes'teki üst düzey görevine geri dönmesi nedeniyle yelken projesi üzerinde çalışmak için daha az zamanı kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ainslie'nin ekibinin America's Cup başarısı için favori olmadığını kabul etmekle birlikte, ekibin zafer için bir şansı olacağından umutlu.

Allison, "Umarım kolektif olarak yeterince çalışmışızdır ve bu sayede bir şans elde etmişizdir."

"Bu konuda sanki önemli bir rol üstleniyormuşum gibi konuşmak biraz sahtekârlık gibi geliyor. Çünkü F1'deki teknik direktörlük görevime geri döndüğüm için Ben'le bu konu üzerinde çalışmak için daha önce sahip olduğumdan çok daha az zamanım oldu."

"Ancak her hafta, deneyimli denizcilik mühendislerinden ve daha önce hayatlarını otomobil yarışı mühendisliğinde geçirmiş bir grup insandan oluşan bu ekibin harcadığı olağanüstü çabayı görüyorum."

"Bence hep birlikte haklı olarak gurur duyabileceğimiz bazı şeyler yaptık. Aon America's Cup'tan bu yana bazı şeyleri ileriye taşıyan bazı temeller inşa ettik."

"Kesinlikle favori değiliz. Ama içinde bulunduğumuz pozisyonda olmak oldukça güzel. Çünkü orada yapılan bazı iyi işler var. Bence önümüzdeki birkaç aylık süreç temiz bir şekilde ilerleyebilirse birkaç kişiyi şaşırtmak için iyi bir fırsat elde etmiş olabiliriz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Bunun böyle olmasını çok isterim. Çünkü bunu, son birkaç yıldır hayatlarının muazzam bir kısmını bu işe adamış olan bu insanlardan daha fazla hak eden bir grup düşünemiyorum." dedi.

America's Cup ile F1 arasındaki temel farklar sorulduğunda Allison, F1'de bir takımın ilerlemesi için daha fazla bir baskı yaratıldığını söyledi.

Alison, "Bu F1'in zor olmadığı anlamına gelmiyor ve F1'in tüm bu zevkin yanında başa çıkılması gülünç derecede zor olan yönleri de var."

"Ancak America's Cup'ın büyük bir parçası var ki, bu görevi üstlenen insanlar bunu isteyerek yapıyorlar. Formula 1 çalışanlarının aynı ölçüde sahip olmadığı bir fedakarlık ve dayanıklılık mücadelesini üstleniyorlar."

"Yarışmalar arasındaki mesafe çok daha uzun. Formula 1'de sadece 90 gün kış tatili var ve tekrar piste dönüyoruz. Ardından sezonun büyük bir bölümünde her iki haftada bir yarışıyoruz."

"Böylece nerede durduğunuza, zayıflıklarınızın nerede olduğuna ve dolayısıyla bunları nasıl düzelteceğinize dair sürekli bir geri bildirim döngüsüne sahip oluyorsunuz."

"America's Cup'ta ise bu kupanın birkaç yıl sonra gerçekleşeceğini, tek seferlik olduğunu ve bu nedenle inanılmaz derecede yüksek riskler içerdiğini biliyorsunuz."

"Her ne kadar birkaç yıl olsa da ve bu nedenle, insani terimlerle, bu bir taahhüttür: 'Bu, gezegende olacağım zamanın önemli bir parçası ve bunu, bu kadar yıl boyunca masadan çok büyük bir parçamı alacak bir şeye adayacağım."

"Bu aynı zamanda hem yetişkinlik hayatınızın uzun bir zamanını kapsıyor hem de göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Çünkü start tabancası ateşlendiği anda teslim tarihleri baş döndürücü bir hızla üzerinize geliyor."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

"Başından sonuna kadar programın gerisindesiniz ve bunun insanlar üzerindeki baskısıyla başa çıkabilmek için oldukça güçlü bir yapı gerektiriyor."

"Bu, Formula 1 çalışanlarının aynı ölçüde karşılaşmadığı bir psikolojik ve fiziksel zorluk seviyesi."

"Aynı zamanda, Formula 1'de son otuz yılda, sektörün genel olarak bir kır evi endüstrisinden, insanların oldukça hedefe bağlı olduğu, ancak bunun tüm mekanizmasının gerçekten iyi bir şekilde birbirine geçtiği, oldukça sanayileşmiş, ayrıntılı, süreç odaklı bir dünyaya dönüştüğü de bir gerçektir."

"Bunu yapan takımlar oldukça olgunlaşmış durumda, Şampiyonluk üstüne Şampiyonluk yaşayarak kendilerini buna göre ayarlayabiliyorlar."

"Ancak sonuç olarak, çok az sayıda insanın çok çok büyük bir görevi yerine getirdiği bir America's Cup ekibine kıyasla oldukça bölümlere ayrılmış durumdalar."

"Bu insanların daha fazla işin üstesinden gelmesi gerekiyor. Kendilerinden çok daha küçük bir şeyi çok daha büyük bir ayrıntı düzeyinde yapmaları istenen F1'deki meslektaşlarına kıyasla bireysel olarak gülünç miktarda alanı kapsayabiliyorlar."

"Denizcilik kökenli bir kişinin ne kadar çok alanı kapsayabildiğini görmek benim için ilginç bir deneyim oldu."

"Bilgilerinin genişliği herhangi bir alanda daha az derin bilgi olabilir, ancak üzerinde çalıştıkları aracın daha geniş bir alanında, ki bu bir tekne, araç değil."

"Son birkaç on yıldır F1'in mekanik kısmında yer alan biri için farklı bir dünyanın nasıl işlediğini görmek ilginç bir deneyim oldu." dedi.