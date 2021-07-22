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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Allison'a göre Hamilton ceza almamalıydı

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Mercedes'in CTO'su James Allison, Lewis Hamilton'ın Copse'daki atağını savunurken; Hamilton'ın FIA'nın kılavuzuna göre herhangi bir şeyi yanlış yapmadığını belirtti.

Allison'a göre Hamilton ceza almamalıydı

Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen'i Copse Virajı'nda geçmeye çalışan Hamilton, ikili arasında yaşanan temasın ardından 10 saniyelik bir zaman cezası almıştı. 

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Bu temasın ardından Verstappen yüksek hızda bariyerlere çarparak, 51G'lik bir kaza yapmış ve bu büyük kazanın ardından yarış durdurulmuştu.

Hakemler tarafından "ağırlıklı olarak" suçlu görülen Hamilton, 10 saniyelik zaman cezasına ek olarak, lisansına da 2 ceza puanı almıştı.

Tüm bunlara rağmen günün sonunda galibiyete ulaşan 7 kez dünya şampiyonu, 8. kez Britanya GP'yi kazanmış oldu ve şampiyonada Verstappen'le arasındaki puan farkını sekize indirdi. 

Bu temasın ardından, kırmızı bayrak periyodunda, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un şampiyona direktörü Michael Masi'ye bağlanarak, ona bir e-mail yolladığını söylediği duyulmuştu. Masi ise Wolff'a "yarış esnasında e-maillerini kontrol etmediğini" söylemişti.

Allison, takımın paylaştığı yeni videoda, bu e-mailde neye dikkat çekmek istediklerini detaylı bir biçimde açıkladı.

"Kazanın ardından, yarışın yeniden başlamasından önceki periyotta, hakemlerin FIA'nın geçişler konusundaki kılavuzunu takip ettiklerinden emin olma konusunda endişelerimiz vardı çünkü bize göre Lewis'in yaptığı atak kesinlikle FIA'nın geçiş kurallarıyla aynı doğrultudaydı."

"Lewis, Max'ın oldukça yanındaydı. Lewis'in ön aksı, Verstappen'in aracının orta noktasını fazlasıyla geçmişti."

FIA'nın kılavuzuna göre, Hamilton'ın yaptığına benzer bir atak yapan bir pilotun, güvenli bir şekilde virajı dönebileceğinden emin olacağı bir çizgi kullanması gerek.

Allison da Hamilton'ın o temasın öncesindeki çizgisi ve hızıyla o virajı alabileceğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Bu [madde], sizin virajda lider olmanız ya da geri adım atmanız gerektiği anlamına gelmiyor."

"FIA hakemleri tarafından dağıtılan bu nota bakacak olursak ve Lewis'in olayında ne olduğuyla karşılaştırırsak; Lewis, Verstappen'le yan yanaydı ve o, kesinlikle o virajı [o çizgiyi kullanarak] alabilirdi. Zaten virajı aldı da. Bu yüzden geri adım atmasına neden yoktu."

Allison son olarak, ceza verilmesinin ağır bir karar olduğunu düşündüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu olaydan dolayı ceza almamızın ağır olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu fikirde olmadığının farkındayım ancak yine de olayın hızlı ya da yavaş bir virajda yaşanması herhangi bir şeyi değiştirmiyor."

"Bu, geçiş yapmanın kurallarıyla alakalı ve ben Lewis'in kurallar dahilinde herhangi bir yanlışının olduğunu görmedim."

"Hatta Lewis, yarışın ilerleyen bölümlerinde Copse'da aynı kuralları kullanarak iki geçişte daha bulundu ve bu olaylarda temas yaşanmadı."

"Ben ceza vermenin ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bu, aldığımız sonuçta herhangi bir fark yaratmadı."

"Geçiş yaparken apekse değmenizin zorunlu olmadığını anlamayan ya da tüm aracınızın diğer aracın önünde olmasının da zorunlu olmadığını belki de anlamayan insanların neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum."

"Olaya bu perspektiften bakarsanız, arkada olan aracın kaza olmadığından emin olması gerektiği tarzında bir zorunluluğu olduğunu düşünebilirsiniz ama hakemlerin dokümanına bakacak olursak, bence Lewis herhangi bir yanlış yapmadı."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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F1 takımları, Britanya GP ardından hakemlerle iletişime geçmek hakkında uyarıldı

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