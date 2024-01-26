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Allison: "Zemin etkili araçlar döneminde hâlâ 'bolca aksiyon' alınabilecek yer var"

Mercedes teknik direktörü James Allison, Formula 1 tasarımcılarının mevcut nesil zemin etkili araçlardan nasıl daha fazla hız elde edebilecekleri konusunda fikirlerinin tükenmekten çok uzak olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

F1, mevcut yönetmeliklerin üçüncü yılına girmeye hazırlanırken, Red Bull'un rakipleri takımın üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etmesini engellemeye çalışırken, tasarımlarda büyük bir yakınlaşma olacağı beklentisi artıyor.

Tüm takımların geçen yıl Red Bull'un 2022'den bu yana iyi bir şekilde kullandığı havayı aşağı akıtan sidepod konseptine geçmesiyle, araçların 2024'te her zamankinden daha benzer görünme olasılığı var.

Ancak rakipler bir araya geliyor ve mevcut düzenlemelere en iyi şekilde nasıl saldıracakları konusunda anlaşıyor gibi görünse de bu, hepsinin rakiplerine karşı hayati bir avantaj sağlayabilecek yeni fikirlerden yoksun oldukları anlamına gelmiyor.

Takımının bu yıl W15 için yepyeni bir konsept geliştirerek gridin ön sıralarına geri dönmeye çalışmasını denetleyen Allison, rekabet avantajı sağlayabilecek pek çok keşfedilmemiş yol olduğuna inanıyor.

Allison, "Bence çoğu mühendis benzer bir yolda ilerliyor olacak. Ancak bu, yenilik için hiç yer olmadığı anlamına gelmiyor."

"Bu araçlar, ki bu bir sır değil, yere çok yakın çalışıyor ve en iyi performanslarını da buradan alıyorlar."

"Ancak orada bir de zemin var. Bu yüzden mesele sadece aracı güvenilir, hassas ve bilinçli bir şekilde, taban tahtası açısından yasal olduğunuzu bildiğiniz, ancak aynı zamanda size aracın sunabileceği her türlü yere basma kuvvetini sağlayacak bir noktaya nasıl yerleştirebileceğinizi bulmaya çalışmaktır."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Orada hala çok fazla aksiyon alınabilir!" dedi.

Allison'ın yorumları, Red Bull'un bazı iyi fikirler sunduğunu kabul etmekle birlikte, aradaki farkı kapatmak için başka şeyler yapmaları gerektiğini bilen diğer teknik şeflerin görüşlerine uyuyor.

Alpine teknik direktörü Matt Harman Red Bull'un RB19'u hakkında şunları söyledi: "Ne yaptıklarını anladığımızı düşünüyoruz. Parmaklarınızı şıklatıp bir gecede hayal edemezsiniz. Yönümüzü anlıyoruz. Ama bence griddeki diğer araçlardan bazılarını da anladık."

"Orada gerçekten ilginç gelişmelere sahip başka harika araçlar da var. Önemli olan sizin ne yaptığınızı ve onların ne yaptığını anlamaya çalışmak."

"Sonunda, sadece o insanları takip edersek, asla onların önünde olamayız. Bence bu bizim için gerçek bir fikir; bu insanlardan ilham almalıyız ama kendi yolumuzu da takip etmeliyiz."

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