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Allison, yüksek eğimli araçların ne kadar avantajlı olduğundan henüz emin değil

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Mercedes'in teknik patronu James Allison; ‘yüksek taban eğimli araçlara sahip ekiplerin, yeni kurallardan ne kadar yararlandığını 'kimsenin cevabını bilmediği, milyon dolarlık soru' olarak tanımladı.

Allison, yüksek eğimli araçların ne kadar avantajlı olduğundan henüz emin değil

2021 sezonu için araçlardaki yere basma gücünü %10 kadar düşüren yeni aerodinamik kurallar getirilmişti.

Büyük bir kesim, bu değişimin Mercedes ve Aston Martin gibi alçak taban eğimli araçları daha çok, Red Bull ve AlphaTauri gibi yüksek taban eğimli araçları ise daha az etkilediğine inanıyor.

Mercedes teknik şefi James Allison, Sky Sports ile yaptığı röportajda, "Kimsenin bilmediği milyon dolarlık soru da bu.’’ 

"Elbette, her takım bir paranoyaya kapılıp bunun ( yeni kuralların ) bizi herkesten daha kötü etkilediğini düşünüyor. "ifadesini kullandı.

Tabanda yapılan değişiklikler çok da büyük gözükmese de Allison, fabrikadaki herkesin bunun büyük etkileri olacağını anında anladığını söyledi.

"Eğer gerçekten her şeyi fark eden bir tip değilseniz, bu üçgen bölümün gittiğini anlamazdınız bile. Ama araca yere basma gücü eklemeye çalışan insanlar olarak hepimizin içimizden çığlık attığı bir andı çünkü aracın arka lastiklerinin önündeki bu kısım aşırı hassas."

"Bazen sürücüler yarışta lastik patlattığında kopan lastiğin, tekerin önündeki bu bölümdeki parçaları kırdığını görebilirsiniz."

"Bu araç pite gelip yeni lastikler taksa bile geri gitmeye devam eder."

2021’de getirilmesi planlanan büyük kural değişiminin 2022’ye ertelenmesi ile çoğu kişi 2021’deki sıralamanın da aynı kalacağını düşünüyordu.

Ancak böyle olmadı ve Allison'a göre bunun nedeni takımlara verilen 2 gelişim jetonu ile araçlarda gelişim yapılmasına izin verilmesi.

"Bence, jeton sistemi zaten bu yüzden hayata geçirilmişti."

"Takımların veya insanların geleceklerinin daha 2019’dan belirlendiğini hissetmesini istemezsiniz. 2019’da aldıkları kararlar 2020’de geliştirildi ki 2021 araçlarının büyük bir kısmını oluşturuyor. ‘’

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Editör Can Çarpıcı

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