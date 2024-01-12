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Allison, yeni nesil zemin etkili araçlarının 'iyi olmadığını' düşünüyor

Mercedes teknik sorumlusu James Allison, mevcut zemin etkili araçların süper sert düşük sürüş yüksekliği taleplerinin Formula 1 için 'harika olmadığını' düşünüyor

Editör Burak Yasul
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James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Yarışlarda geçişleri arttırma çabalarının bir parçası olarak F1, 2022 sezonunun başından itibaren zemin etkisi konseptine geçti.

Ancak araçların doğası gereği en yüksek yere basma kuvvetini yere en yakınken üretmeleri, takımları araçları mümkün olduğunca alçakta ve süper sert süspansiyon ayarlarıyla çalıştırmaya zorluyor.

Bu da takımları yönetilmesi zor ayarlarla köşeye sıkıştırıyor ve sürücülerin pek de eğlenceli olmayan araçlarla yarışmak zorunda kalmasına neden oluyor.

Allison eski kurallar ile bu kurallar arasındaki farktan bahsederken şunları söyledi: "Sizler [medya] sanki her şeyin başı, sonu ve ortası buymuş gibi durmadan yüksek öne eğim açılı, düşük ne eğim açılı araçlar hakkında konuşurdunuz."

"Yüksek öne eğim açılı bir otomobil 140 mm araçların arka yüksekliği civarındaydı. Düşük öne eğim açılı bir araç 120 mm ya da her neyse. Bu araçlara kıyasla ikisi de stratosferik aralıklar."

"Bu nesil araçların hepsi 60 mm yüksekliğindeki araçlar. Aralarında birkaç milimetre fark olabilir, ancak hepsi yerde gibiler." dedi.

Allison, mevcut araçların dar çalışma penceresinin ekipleri ve mühendisleri yapabilecekleri konusunda biraz fazla kısıtlı bıraktığını öne sürüyor.

Mercedes W13 and W14 side

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W13 and W14 side

Allison, önceki araç regülaslyonlarından farkı hakkında konuşurken şunları söyledi: "Biraz daha tek boyutlu bir aracınız olabilir. Biraz daha tek boyutlu olan pistlerde. Yani büyük bir hız aralığı yoksa, aracınızı öyle bir şekilde ayarlayabilirsiniz ki, virajlar sizin en iyi olduğunuz yere denk gelir ve her iki tarafa da düştüğü için korkunç bir şekilde zorluk çekmezsiniz."

"Ancak Austin gibi otomobilin biraz daha geniş bir teste tabi tutulduğu bir yere gittiğinizde, örneğin gerçekten hızlı virajlar, yavaş virajlar, arada kalan virajlar, düzgün düzlükler ve tümsekler varsa, o zaman performansın arka tarafının düştüğü kısım test edilecektir. Düzlük hızını test edecek, hızlı virajlarda güçlü kalması gerekecek."

"Temelde yere yakın olmak dışında hiçbir şey yapmak istemeyen bir dizi kuralla aracı tüm bunları yapmaya ikna etmek zor."

Allison bu durumdan pek hoşlanmadığını söyledi ve dünya şampiyonu Max Verstappen gibi mevcut dönemde başarının tadını çıkaran birinin bile özellikle mutlu olmadığını düşünüyor.

Allison, "Biliyorum, bu konuda çok konuşuyorum. Çünkü bu benim başımın belası ama şahsen bunun harika bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Araçların garajdan çıktıklarında yere o kadar yakın bir mesafede çalışmasının iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum [parmaklarıyla birkaç milimetreyi işaret ediyor]."

"Şampiyonayı şimdiye kadarki en büyük farklardan biriyle kazanan ve aracısını çok sevmek için her türlü nedeni olan bir kişi var ve size bunun çok güzel bir şey olduğunu söyleyeceğinden şüpheliyim. Birkaç yıl önce olduğu gibi değil." dedi.

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